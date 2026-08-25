兩電9月上調燃料費，中電每度電加至45.1仙，港燈加至60.7仙。(資料圖片)

中電表示，為紓緩基層市民的生活負擔，中電推出為期3個月的「燃料費特別回扣」，於今年8月至10月期間，每期賬單用電量900度或以下的住宅客戶，將獲得每度電8港仙的燃料費回扣，預計約五成合資格的住宅客戶受惠。經回扣後，合資格住宅客戶的9月份燃料調整費為37.1港仙，低於今年1月水平。以一個家庭每個月平均用電量450度計算，合資格住宅客戶在這3個月期間，將獲得超過100元的特別回扣。

中電9月份將燃料調整費為每度電45.1仙，與8月份相若，輕微上調0.1仙，主要反映過去三個月的實際燃料價格變動。

港燈推出「送暖樂社群 × 清涼．安心」計劃

至於港燈方面，9月份燃料調整費為每度電60.7仙，較8月上調3.4仙。由於按月調整機制存在「遞延效應」，9月燃料調整費主要反映今年5月至7月期間的燃料成本。連同基本電費，9月份平均淨電費為每度電188.6仙，較8月上升1.8%。

為紓緩電費上升對住宅客戶的影響，港燈在8月至10月期間，向每月用電量450度或以下的住宅客戶提供每度電8仙的「特別電費補助」。另外，港燈亦推出「送暖樂社群 × 清涼．安心」計劃，在港島區 16 個「港燈清涼角落」舉辦抗熱消暑活動和用電安全節能講座，並向合資格基層家庭和長者送贈家用循環扇幫助節能。計劃已順利開展，預計可惠及約1萬名有需要人士。