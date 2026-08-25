羅兵咸：上半年內地併購交易升3成 交易總額按年增56%

羅兵咸永道發布《中國企業併購市場2026年中回顧及展望》報告。報告顯示，在資本市場與政策利好的雙重帶動下，2026年上半年中國併購交易數量達7,316宗，按年增加近30%，創下歷史新高；與此同時，交易總額按年增長56%至2,416億美元，為2023年以來最佳半年度表現，數據反映市場顯著回暖。 報告指出，上半年併購市場的強勁復甦主要由財務投資者帶動，相關交易數量和規模按年分別急升近50%及85%。由戰略投資者推動的交易數量雖微跌7%，交易額卻上漲近40%。超大型交易(單一交易金額逾10億美元)數量保持穩定，達27宗，與去年同期持平。其中，境內戰略投資類交易佔14宗，超過一半由國企主導。資金流向明顯聚焦科創領域：期內多達10宗超大型交易來自高科技，主要集中在AI、數據存儲和半導體等領域。

PwC中國金融服務行業主管合夥人Matthew Phillips表示，上半年有利的政策環境與資本市場的回暖推動了中國併購市場的強勁復甦。在國家推動高價值創新以及構建具韌性的國內供應鏈的政策指引下，併購資金正加速向高科技和硬科技領域聚集。其中，國有資本在產業整合中作為穩定市場的核心力量，其作用日益顯著，這將成為未來市場結構性增長的主調。 Matthew Phillips認為，各領域的龍頭企業目前最具備國際化擴展的實力，並傾向推動規模更大的併購案。相比之下，基於目前小型企業在獲取資金支持與通過審查流程上的難度顯著增加，料過去中小型私營企業頻繁進行海外小型併購的時期已過。

期內，私募股權(PE)和風險投資(VC)等財務投資者亦顯著加快了投資部署。私募股權交易數量與交易額按年分別飆升170%及86%。期內共完成6宗超大型交易，主要涉及AI與半導體板塊。從資金部署來看，高科技、工業品與醫療健康成為財務投資者最看好的三大領域，與國家政策高度契合。僅在高科技領域，就有逾600家企業獲得融資支持。 與此同時，AI、機械人等前沿科技領域備受資本追捧，帶動風投市場交易數量達到4,466宗的歷史高峰。從行業分布來看，單是高科技行業已佔46%，聯同工業品及醫療健康，這三大最活躍的私募股權行業合計佔比達77%，進一步凸顯風投融資高度集中於熱門行業。

展望下半年，羅兵咸永道交易服務稅務主管合夥人梅樑預期，中國併購市場將延續強勁勢頭，全年交易總額可望實現按年增長。硬科技整合、國企改革以及機構間轉讓等交易將成為結構性增長的主要動力。與此同時，政策支持與政府引導基金將繼續推動戰略性行業的整合，而上市公司估值回升也將為換股收購交易提供支持。此外，香港的IPO市場及稅務寬減措施，將有效拓寬退出渠道，並增強私募股權市場的活力。