無綫半年虧損收窄至7361萬元　不派中期息

期內，電視廣播收入7.9億元，按年跌3.5%；數字媒體收入1.93億元，升0.8%；中國內地業務收入1.36億元，下跌61.3%；國際業務收入1.39億元，增2.2%。無綫表示，內地業務收入大減，是由於合拍劇數量減少，以及內容發行市場有所放緩。

期內，收入12.58億元，按年下跌16%，主要由於內地業務收入下降；毛利增長1.1%至5.66億元；毛利率45%，增加8個百分點；EBITDA為7,309.8萬元，按年上升32.4%。

無綫指，基於目前的業務發展勢頭，預期今年全年的EBITDA及股東應佔淨利潤將較2025年錄得增長。集團提及，旗下4條地面電視頻道於香港維持78%的電視收視佔有率，期內每周接觸480萬名在家觀眾。

料下半年內地業務表現會好轉 透露有5部合拍劇

無綫表示，在內地業務方面，在更多合拍劇項目帶動下，預期今年下半年業務表現將有所提升。集團透露，截至6月底，共有5部合拍劇處於不同製作階段，包括「夫妻的博弈」、「模仿人生」、「模範律師團」、「玫瑰戰爭」及「枱底」。