七月份整體出口按年升50.7% 進口按年升41.0%

政府統計處於今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升50.7%和41.0%。
繼6月份錄得53.4%的按年升幅後，2026年7月份商品整體出口貨值為6,725億元，按年升50.7%。同時，繼2026年6月份錄得45.4%的按年升幅後，2026年7月份商品進口貨值為6,774億元，按年升41.0%。2026年7月份錄得有形貿易逆差49億元，相等於商品進口貨值的0.7%。
2026年7月份輸往亞洲的整體出口貨值按年升54.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，台灣升95.7%、越南升77.7%及內地升56.5%。輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，美國升92.9%。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，韓國、印度及英國升幅均超過一倍。
2026年7月份與去年同期比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，增1,216億元，升54.0%和「辦公室機器和自動資料處理儀器」，增543億元，升106.5%。
同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，「電動機械、儀器和用具及零件」，增1,040億元，升47.1%、「辦公室機器和自動資料處理儀器」，增339億元，升78.9%和「非鐵金屬」，增227億元，升242.5%。
政府發言人表示，七月商品出口進一步飆升。商品出口貨值按年增長50.7%，當中人工智能相關電子產品的出口再度錄得尤為可觀的增幅。出口至大部分主要市場繼續顯著上升。
展望未來，全球對人工智能相關電子產品的強勁需求，預料將繼續支持香港的商品貿易表現。然而，下行風險仍然存在，均值得密切關注。