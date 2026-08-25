七月份整體出口按年升50.7% 進口按年升41.0%

政府統計處於今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年7月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升50.7%和41.0%。

繼6月份錄得53.4%的按年升幅後，2026年7月份商品整體出口貨值為6,725億元，按年升50.7%。同時，繼2026年6月份錄得45.4%的按年升幅後，2026年7月份商品進口貨值為6,774億元，按年升41.0%。2026年7月份錄得有形貿易逆差49億元，相等於商品進口貨值的0.7%。

2026年7月份輸往亞洲的整體出口貨值按年升54.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，台灣升95.7%、越南升77.7%及內地升56.5%。輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，美國升92.9%。同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，韓國、印度及英國升幅均超過一倍。