Webull推出Vega AI，整理企業業績重點資訊，支援粵語輸入（資料圖片）

微牛證券有限公司(Webull)，於今日宣布推出全新人工智能產品 Vega AI。活動現場設有戰略分享、產品演示、客戶分享及跨領域專家研討會，共同探討 AI為投資市場帶來的轉變與機遇。 Webull HK行政總裁王海琛表示，AI正在改變投資者獲取資訊、理解市場及建立策略的方式。Vega AI的推出，標誌着Webull HK從專業交易進一步邁向智能投資。希望讓更多零售投資者以更直觀、高效及個人化的方式使用專業工具。 王海琛表示，Vega AI旨在提供市場洞察及決策支援，而非代替用戶作出投資決定；最終判斷及交易指示均由用戶掌握。

Vega AI整合市場焦點及相關訊號，並從多個維度分析個股表現及市場取向，縮短從大量資訊中搜尋、整理及篩選的時間，令選股研究更具方向。 王海琛表示，Vega AI亦設有個股每日簡報，協助用戶快速掌握個股表現及市場動態。針對香港用戶的使用習慣，Vega AI亦支援voice即時互動，讓投資研究過程更自然、直接。

王海琛續指，Vega AI可整理企業在業績發布前後的重點資訊，分析財務報告中的關鍵資訊，並整理可能影響企業基本面的因素，可進一步了解不同財務指標、業務表現及市場反應之間的關係。 另外，用戶可按投資主題、目標及風險取向，透過Vega AI輸入需求，系統將提供具體邏輯說明、可視化及可供持續檢視的配置參考。用戶確認配置後，更可一鍵投資直接進入下單流程，所有交易指示均須由用戶自行確認。 Webull HK產品與創新部門主管張政民表示，AI的價值不在於向投資者提供更多資訊，而在於協助他們建立脈絡、看懂數據和檢視選擇。Vega AI的目標，是把市場、企業及配置相關的複雜問題，轉化為更容易理解的研究支持。

Vega AI在產品設計上以對話私隱保護、帳戶系統隔離及用戶自主控制為三項主要原則。用戶的對話及查詢內容只供本人查閱，並受到加密技術保護，AI系統與核心帳戶系統分隔運作，不會存取敏感帳戶資料。系統亦不會自動執行交易，所有投資決定及交易指示均由用戶自行作出。