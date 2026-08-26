內地併購市場回暖 羅兵咸：上半年併購交易量創新高

受財務投資者帶動，上半年併購市場的強勁復甦，相關交易數量和規模按年分別急升近50%及85%。由戰略投資者推動的交易數量雖微跌7%，交易額卻上漲近40%。超大型交易(單一交易金額逾10億美元)數量保持穩定，達27宗，與去年同期持平。其中，境內戰略投資類交易佔14宗，超過一半由國企主導。此外，資金流向明顯聚焦科創領域，期內多達10宗超大型交易來自高科技，主要集中在AI、數據存儲和半導體等領域。

受惠資本市場與政策利好的雙重帶動下，羅兵咸永道發表報告指，上半年內地併購交易數量達7,316宗，按年增近30%，創下歷史新高；交易總額按年升56%至2,416億美元，為2023年以來最佳半年度表現。羅兵咸永道交易服務稅務主管合夥人梅樑預期，內地併購市場下半年將延續強勁勢頭，全年交易總額可望實現按年增長。

PwC中國金融服務行業主管合夥人Matthew Phillips解釋，在國家推動高價值創新以及構建具韌性的國內供應鏈的政策指引下，併購資金正加速向高科技和硬科技領域聚集。其中，國有資本在產業整合中作為穩定市場的核心力量，其作用日益顯著，這將成為未來市場結構性增長的主調。Matthew Phillips又指，基於目前小型企業在獲取資金支持與通過審查流程上的難度顯著增加，料過去中小型私營企業頻繁進行海外小型併購的時期已過。

下半年有望延續強勁勢頭

展望下半年，梅樑預期內地併購市場將延續強勁勢頭，全年交易總額可望實現按年增長。其中硬科技整合、國企改革以及機構間轉讓等交易將成為結構性增長的主要動力；政策支持與政府引導基金將繼續推動戰略性行業的整合，上市公司估值回升也將為換股收購交易提供支持。而香港IPO市場及稅務寬減措施，將有效拓寬退出渠道，並增強私募股權市場的活力。