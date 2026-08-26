恒生指數升141點　阿里巴巴升2%(更新)

據報美伊雙方已就停火協議條款達成共識，國際油價及美國債息從高位回落，美股3大指數造好。恒指昨日走勢反覆、微跌6點後，今日（26日）回穩高開124點，報25,635點。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升289點，高見25,800點，但升至25,800點後遇阻回吐，其後升幅逐漸收窄，半日升174點，報25,685點。午市初段大市一度再擴大升幅，在25,700水平窄幅爭持，維持約200點升幅，尾市升幅收窄，最終升141點，收報25,652點，成交2,548.24億元。國指升88點，報8,533點；科指升37點，報4,626點。