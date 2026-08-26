恒生指數升141點　阿里巴巴升2%(更新)

據報美伊雙方已就停火協議條款達成共識，國際油價及美國債息從高位回落，美股3大指數造好。恒指昨日走勢反覆、微跌6點後，今日（26日）回穩高開124點，報25,635點。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升289點，高見25,800點，但升至25,800點後遇阻回吐，其後升幅逐漸收窄，半日升174點，報25,685點。午市初段大市一度再擴大升幅，在25,700水平窄幅爭持，維持約200點升幅，尾市升幅收窄，最終升141點，收報25,652點，成交2,548.24億元。國指升88點，報8,533點；科指升37點，報4,626點。
阿里巴巴（9988）再獲聯合創辦人兼董事局主席蔡崇信入市增持；而據報馬雲亦斥逾6億元增持，今日股價升2.1%，報116.6元。
科技股普遍造好，騰訊（700）升0.77%，報445.4元；美團（3690）升1.1%，報78.05元；京東（9618）升0.09%，報113.1元；百度（9888）升1.28%，報90.9元；小米（1810）升2.52%，報28.46元；快手（1024）升1.08%，報33.62元；網易（9999）跌1.76%，報195.5元。
晶片股方面，中芯國際（981）升2.73%，報69.7元；華虹宏力（1347）升6.43%，報117.5元。
滙控（005）跌0.92%，報161.7元。友邦（1299）跌0.2%，報74.2元。
泡泡瑪特（9992）跌0.58%，報154.3元。