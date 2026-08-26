恒生指數半日升174點　阿里巴巴升逾1%(更新)

據報美伊雙方已就停火協議條款達成共識，國際油價及美國債息從高位回落，美股3大指數造好。恒指昨日走勢反覆、微跌6點後，今日（26日）回穩高開124點，報25,635點。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升289點，高見25,800點，但升至25,800點後遇阻回吐，其後升幅逐漸收窄，半日升174點，報25,685點，成交1,399.17億元。國指升104點，報8,549點；科指升72點，報4,660點。

阿里巴巴（9988）再獲聯合創辦人兼董事局主席蔡崇信入市增持；而據報馬雲亦斥逾6億元增持，今日股價升1.49%，報115.9元。