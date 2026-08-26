恒生指數半日升174點　阿里巴巴升逾1%(更新)

據報美伊雙方已就停火協議條款達成共識，國際油價及美國債息從高位回落，美股3大指數造好。恒指昨日走勢反覆、微跌6點後，今日（26日）回穩高開124點，報25,635點。大市高開後，升幅逐步擴大，曾升289點，高見25,800點，但升至25,800點後遇阻回吐，其後升幅逐漸收窄，半日升174點，報25,685點，成交1,399.17億元。國指升104點，報8,549點；科指升72點，報4,660點。
阿里巴巴（9988）再獲聯合創辦人兼董事局主席蔡崇信入市增持；而據報馬雲亦斥逾6億元增持，今日股價升1.49%，報115.9元。
科技股普遍造好，騰訊（700）升1%，報446.4元；美團（3690）升2.2%，報78.9元；京東（9618）升0.8%，報113.9元；百度（9888）升1.39%，報91元；小米（1810）升4.32%，報28.96元；快手（1024）升2.11%，報33.96元；網易（9999）跌1.61%，報195.8元。
晶片股方面，中芯國際（981）升4.35%，報70.8元；華虹宏力（1347）升6.98%，報118.1元。
滙控（005）跌0.61%，報162.2元。友邦（1299）跌0.47%，報74元。
泡泡瑪特（9992）無升跌，報155.2元。