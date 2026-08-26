搵工︱見工唔記得印CV 24小時自助打印機成「救命稻草」【附全港10地點】

現時是揾工高峰期，不少求職者都要提交個人履歷CV，但若沒有打印機或臨急忘記列印如何解決？有網民近日在社交平台分享，在何文田港鐵站發現一部「自助打印機」，雖然價錢要4港元一張「有點貴」，但對於需解決燃眉之急絕對是「救命稻草」，全港多區目前共有10地點提供相關服務。
彩色收費4蚊份 求職網民稱「救了我的老命」
有網民日前在小紅書發帖透露，自己於早上需要進行面試，卻在前一天晚上才突然想過來忘記列印履歷表。正當不知所措之際，幸在何文田港鐵站內近A1出口的「自助服務站」區域找到了這部自助打印機，順利印出文件，讓她興奮得在網上高呼「何文田地鐵站打印機我愛你，真是救了我的老命」！樓主讚列印流程順暢，「掃碼上傳文件，付錢之後就可以打印啦」。雖然價錢要4港元一張有點貴，但勝在位置便利及可臨時求急，又指該處的「自助服務站」區域配套完善，列印之餘還可以拍攝證件相、購買現磨咖啡及沙律。
照片顯示，這部打印機是由「PrintStop Hong Kong」營運的自助打印機，A4打印黑白收費2港元一張，彩色收費4港元一張，A3打印黑白收費2.5港元一張，彩色收費4.5港元一張。自助打印機主打24小時營運服務（視乎站點開放時間）。用家無需下載應用程式，只需透過手機或電腦照步驟，即可輕鬆處理打印、影印及掃描的文書工作。
上傳文件：前往該服務專用網頁上傳檔案，輸入打印機編號（如何文田站：113330）。
設定選項：於網頁選擇列印設定（例如：黑白／彩色、單面／雙面等）。
網上付款：選擇以信用卡、Apple Pay 或 Google Pay 進行電子支付。
取得代碼：付款成功後，系統會顯示並發送一個 4 位數取件碼。
取件：前往打印機前，於螢幕點擊「Release Print Job」並輸入代碼即可打印。
「PrintStop」目前已於全港開設了10個服務點，店方提醒有意使用服務的市民，建議先在網上完成上傳及付款步驟，到達現場就能直接取件。另外，雖然自助打印機主打24小時營運服務，但要留意何文田地鐵站的取件開放時間是配合港鐵頭尾班車的時間。
港島
鴨脷洲（利東商場）：利東邨道5號一期2樓L-206舖位
小西灣（小西灣廣場）：小西灣廣場2樓216號舖28度智慧琴行
九龍
土瓜灣：馬頭圍道442-448地舖十號
長沙灣（映築商場）：元州街300-308號地舖一號
九龍城（九龍城廣場）：賈炳達道128號地下B層28度桌球中心
旺角：黑布街81號得寶商場地下22-23號舖
紅磡（煥然懿居）：鶴園街8號煥然懿居商場101號旁邊
何文田：何文田港鐵站A1出口自助服務站
牛池灣（嘉峰台）：瓊東街8號嘉峰9號平台1樓
慈雲山（慈雲山中心）：毓華街23號3樓28度桌球中心（靠近巴士總站出入口）