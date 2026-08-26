搵工︱見工唔記得印CV 24小時自助打印機成「救命稻草」【附全港10地點】

這部打印機是由「PrintStop Hong Kong」營運的自助打印機，A4打印黑白收費2港元一張，彩色收費4港元一張，A3打印黑白收費2.5港元一張，彩色收費4.5港元一張(PrintStop Hong Kong FB)

現時是揾工高峰期，不少求職者都要提交個人履歷CV，但若沒有打印機或臨急忘記列印如何解決？有網民近日在社交平台分享，在何文田港鐵站發現一部「自助打印機」，雖然價錢要4港元一張「有點貴」，但對於需解決燃眉之急絕對是「救命稻草」，全港多區目前共有10地點提供相關服務。

彩色收費4蚊份 求職網民稱「救了我的老命」

有網民日前在小紅書發帖透露，自己於早上需要進行面試，卻在前一天晚上才突然想過來忘記列印履歷表。正當不知所措之際，幸在何文田港鐵站內近A1出口的「自助服務站」區域找到了這部自助打印機，順利印出文件，讓她興奮得在網上高呼「何文田地鐵站打印機我愛你，真是救了我的老命」！樓主讚列印流程順暢，「掃碼上傳文件，付錢之後就可以打印啦」。雖然價錢要4港元一張有點貴，但勝在位置便利及可臨時求急，又指該處的「自助服務站」區域配套完善，列印之餘還可以拍攝證件相、購買現磨咖啡及沙律。