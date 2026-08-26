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財經
出版：2026-Aug-26 13:03
更新：2026-Aug-26 13:03

Anthropic據報料市場規模逾30萬億美元　超越SpaceX

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Anthropic預計向投資者表示，其潛在市場規模逾30萬億美元。(資料圖片/路透社)

Anthropic預計向投資者表示，其潛在市場規模逾30萬億美元。(資料圖片/路透社)

Anthropic預計未來數周披露首次公開招股（IPO）文件之際，據《華爾街日報》引述消息報道，公司預計向投資者表示其潛在市場規模（total addressable market，TAM）逾30萬億美元，高於SpaceX上市前估算的28.5萬億美元。

目標估值2萬億美元　超越SpaceX

報道提及，Anthropic是次IPO考慮集資最多1,000億美元，較SpaceX的860億美元為多；目標估值約2萬億美元，亦同樣高於SpaceX的1.77萬億美元估值。

市場對巨額TAM估算存疑

報道指，科技初創公司上市時，往往會估算其「潛在市場規模」，以向投資者顯示自身仍有充足增長空間。潛在市場規模是指，假設一間公司成功取得100%市占率，理論上每年可以獲得的最高收入。

不過，市場對巨額TAM估算存疑，SpaceX今年5月招股文件的TAM高達28.5萬億美元，又稱AI領域的TAM為「人類史上最大可操作市場」，當時紐約大學教授、被稱為「估值大師」（Dean of Valuation）的Aswath Damodaran指相關數字「已接近合理水平的臨界點」。SpaceX股價近期曾跌穿135美元的招股價，而昨日（25日）收報137.95美元。

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