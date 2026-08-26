佐丹奴中期業績 中期純利按年跌10.7% 料年底重啟印度業務

電商業務於2026年上半年錄得12.5%的改善，反映出「數位先導」策略的成功。其中，海灣阿拉伯國家合作委員會及中國內地分別按年增長33.3%及11.9%。大中華地區的零售業務在2026年上半年實現了令人鼓舞的4.2%的收入增長。東南亞及澳洲（「東南亞」）錄得1.6%的增長，反映該地區內多數關鍵市場，包括新加坡、馬來西亞、泰國及越南的業績均有所改善。

集團於報告中續指，展望未來，在Giordano2.0計劃項下重新推出Giordano將是下一個重要里程碑，此舉將延續先前重新推出GiordanoLadies，或「gl」建立的進展。佐丹奴續指，於4月重塑的Giordano Ladies品牌，在香港錄得5%增長。反應理想，成功吸引更多年輕女性客群。

與此同時，佐丹奴核心品牌將於2026年第四季度在香港及新加坡推出全新佐丹奴2.0店舖概念，以及推出全新官方網站，展開新一輪品牌重塑。並計劃於2026 年第四季度以「數位先導」策略將佐丹奴2.0企劃拓展至北美及歐洲市場。亦將於年底於印度重啟業務，聚焦數位主導的模式，以把握當地電子商務帶來的機遇。