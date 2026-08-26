碧桂園服務中期業績 收入按年升5.7%

碧桂園服務(6098)於今日發佈中期業績，收入為245億元人民幣（下同），去年同期為231.86億元，按年升5.7%。該增長主要由於集團大物業板塊及「三供一業」業務收入均保持增長。

物業管理服務收入約145.1億元，按年升約6.3%，佔總收入比約為59.2%。社區增值服務收入約23.1億元，按年升約18.3%，佔總收入比約9.4%，主要得益於本地生活服務中酒類和零售業務收入增長。非業主增值服務收入約為2.3億元，按年跌20.2%，佔總收入比約1.0%。非業主增值服務收入下降，主要因集團持續主動壓降關聯方交易規模所致。

「三供一業」業務收入包括物業管理及其他相關服務與供熱服務的收入。物業管理及其他相關服務收入約46.1億元，按年升約10.8%，佔總收入比約18.8%。供熱業務收入約為9.1億元，按年跌0.9%。「三供一業」業務收入增加主要由於本集團期內市場開拓取得成效，以及生活服務、生產後勤服務及生產運營服務新簽合約增加所帶來收入增長所致。