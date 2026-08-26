IMF總裁警告：全球經濟仍有下行風險 大規模AI投資成重要支撐

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)將全球經濟比喻為一艘「在風暴中顛簸的船」，一方面受到高通脹、債務及貿易戰的衝擊，另一方面受到人工智能(AI)革命帶來的順風推動。
格奧爾基耶娃周二(25日)在華盛頓表示，全球經濟迄今「比我們原先擔心的更能承受霍爾木茲海峽關閉造成的能源衝擊」。
IMF在7月第二度下調今年全球經濟增長預測，並警告美伊戰爭帶來的「不確定性及風險」。
IMF當時在「世界經濟展望」更新報告中估計今年全球經濟增長率為3.0%，低於4月預測的3.1%。
全球經濟增長｜美伊戰爭造成的經濟衝擊「並不對稱」
格奧爾基耶娃如今表示，美伊戰爭造成的經濟衝擊「並不對稱」，各國受到的影響取決於對波斯灣石油進口的依賴程度，以及整體經濟的穩定性。
全球經濟增長｜全球經濟前景不確定性仍很高
她表示，由能源價格高漲帶動的全球通脹，亦正受到一場「拉鋸戰」影響，另一股力量來自「AI帶來的正向需求衝擊」，即是大規模投資AI技術所帶動的經濟需求增加，「目前經濟展望面臨的風險，比我們(4月)春季會議時更加平衡，但風險仍偏向下行，而且不確定性仍然很高」。
格奧爾基耶娃警告，隨著北半球冬季即將來臨，能源需求會進一步增加，可能推動能源價格再次上漲，「這意味著能源衝擊仍未結束。油價若再次上漲，可能推升通脹，迫使各國央行維持緊縮政策，進而影響債務償付成本及經濟活動」。
全球經濟增長｜各國應處理好財政失衡 尤其是債務問題
與此同時，她對於AI對全球經濟的整體影響仍抱持樂觀，表示目前除了在AI領域領先的美國之外，其他更多國家也已開始看到AI帶來的正面效應，但警告AI仍存在「重大未知數」，對發展中國家而言，落後於AI發展的風險「最為嚴重」。
她表示，儘管全球經濟面對美伊戰爭帶來的衝擊展現出的韌性比預期更強，但「沒有自滿的餘地」，呼籲各國處理財政失衡問題，尤其是債務問題，同時要求各國央行對通脹保持「高度關注」。