IMF總裁警告：全球經濟仍有下行風險 大規模AI投資成重要支撐

IMF在7月第二度下調今年全球經濟增長預測，並警告美伊戰爭帶來的「不確定性及風險」。

格奧爾基耶娃周二(25日)在華盛頓表示，全球經濟迄今「比我們原先擔心的更能承受霍爾木茲海峽關閉造成的能源衝擊」。

國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)將全球經濟比喻為一艘「在風暴中顛簸的船」，一方面受到高通脹、債務及貿易戰的衝擊，另一方面受到人工智能(AI)革命帶來的順風推動。

格奧爾基耶娃如今表示，美伊戰爭造成的經濟衝擊「並不對稱」，各國受到的影響取決於對波斯灣石油進口的依賴程度，以及整體經濟的穩定性。

全球經濟增長｜全球經濟前景不確定性仍很高

她表示，由能源價格高漲帶動的全球通脹，亦正受到一場「拉鋸戰」影響，另一股力量來自「AI帶來的正向需求衝擊」，即是大規模投資AI技術所帶動的經濟需求增加，「目前經濟展望面臨的風險，比我們(4月)春季會議時更加平衡，但風險仍偏向下行，而且不確定性仍然很高」。

格奧爾基耶娃警告，隨著北半球冬季即將來臨，能源需求會進一步增加，可能推動能源價格再次上漲，「這意味著能源衝擊仍未結束。油價若再次上漲，可能推升通脹，迫使各國央行維持緊縮政策，進而影響債務償付成本及經濟活動」。