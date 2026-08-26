HKTVmall母企香港科技探索虧損擴大逾2倍　半年蝕逾7800萬

在香港電子商貿業務方面，訂單總商品交易額42.32億元，按年增加5.8%。全年折扣活動及個人化定價計劃於上半年加速了市場份額擴張。集團提及，全年折扣活動，以及個人化定價計劃於上半年加速市場份額擴張，獨立客戶數量為132.1萬名，按年增加10.2%。

在包括街市即日餸、全自動零售商店及系統，以及生命科學項目的新探索及科技業務，今年上半年實現訂單總商品交易額合計2.37億元，按年增長45.6%，該業務經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損約7,340萬元，按年減少25.5%，虧損減少主要是街市即日餸業務擴張、Everuts，以及英國業務於今年上半年停止營運所致。

面對折扣及減價戰 必須主動出擊

香港科技探索表示，面對四方八面的折扣及減價戰，若果只顧盈利而採取保守策略，就會令HKTVmall的生意減少，影響合作商戶，所以公司必須主動出擊，參與甚至帶領減價熱潮，又揚言連鎖超市做88折，HKTVmall就做85折，並希望於折扣日帶動生意上升，彌補對利潤的影響。