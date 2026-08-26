美圖公司中期業績 經調整純利按年升40%

影像與設計產品收入增長主要受惠於全球付費訂閱用戶數目的提升。付費訂閱用戶總數超過1,844萬，按年升19.7%，訂閱滲透率達 6.5%。來自國際市場的新增付費訂閱用戶中，大部分集中於高ARPPU（每付費用戶平均收入）地區，包括東亞、拉丁美洲及歐洲。月活躍用戶（「MAU」）於六月達到3,300萬，同比增長 43.5%，創歷史新高。美圖影像節推出多款AI原生產品，如 MVLAND 與 Picchi。兩款産品ARR目前均已突破 50 萬美元。

其中，中國以外市場增長迅速，MAU同比增長超過80%。AI生產力應用的年經常性收入進一步增長至約人民幣6.2億元。其中，開拍及Vmake Labs的ARR同比分別增長兩倍及三倍。此外，用戶AI算力點消費總額於2026年第一季及第二季均實現超過46%的環比增長。

生活場景應用繼續為業務提供穩健基礎，截至2026年6月30日止六個月，收入同比增長32.3%，付費訂閱用戶數達1,609萬。國際市場的付費訂閱用戶增速繼續高於中國內地。

美圖公司創始人、董事長兼首席執行官吳欣鴻表示，未來會繼續抓住 AI 應用的發展視窗，在兼顧增長質量和經營效率的同時，推動公司可持續增長。