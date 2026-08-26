理想汽車中期業績 收入按年跌13.4%至486億元

理想汽車(2015)於今日公佈中期業績，收入總額為486億元人民幣（下同），去年同期為562億元，按年跌13.4%。車輛銷售收入為456億元，去年同期為536億元，按年跌14.9%，主要由於不同產品組合導致的平均售價下降以及車輛交付量的減少。其他銷售和服務收入為31億元，去年同期為26億元，按年增加16.9%，主要由於服務提供量及配件銷售均增長所致，與累計汽車銷售增加相吻合。

銷售成本為440億元，去年同期為448億元，按年跌1.7%，主要由於車輛交付量的減少。毛利為46億元，去年同期為114億元，按年跌59.2%。毛利率為9.5%，去年同期為20.3%。主要由於車輛毛利率的下降。車輛毛利率為7.8%，去年同期為19.6%，主要由於不同產品組合。研發費用為55億元，去年同期為53億元，按年增加3.3%，研發費用較去年同期保持相對穩定。不派中期息。淨虧損為40億元，而去年同期的淨利潤則為人民幣17億元。