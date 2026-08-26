中信銀行中期業績 經營收入按年升4.1%

中信銀行(998)於今日發佈中期業績，經營收入61.2億港元，按年升4.1%。淨利息收入40.6億港元。淨利息收益率1.50%。非利息收入20.6億港元。經營支出22.7億港元，按年減少4.1%。成本收入比率37.1%，下降3.2個百分點。減值貸款比率於2026年6月末為1.63%，較2025年末下降13個基點。期內溢利21.6億港元，按年升3.2%。總資產6,125.5億港元，較2025年末增長11.2%。客戶貸款（包括貿易票據）上升7.0%至2,633.9億港元，總存款（包括存款證）增長2.8%至4,385.3億港元。資本充足比率與普通股權一級資本比率分別為20.2%和14.9%，均滿足監管要求。

集團於報告中提及，公司業務整體經營基礎保持穩健。客戶存款和貸款規模持續擴張，分別較2025年末增長14.7%及8.2%。資本市場結算項目落地數量上升52.4%，其中，IPO收款行業務穩居市場前三。證券服務業務持續取得突破，2026年6月末規模達8,223.3億港元，較2025年末增長11.1%。財資及環球市場業務規模和市場競爭力進一步提升，稅前溢利同比增長81.2%。上半年累計完成88筆公募債券發行，參與發行總規模319.2億美元。

中信銀行展望下半年，香港銀行業繼續面臨複雜經營環境。環球經濟方面，地區軍事衝突或持續影響環球能源供應及金融市場，進而為美聯儲減息路徑增添不確定性。中信銀行續指，香港經濟方面，在消費氣氛持續改善、樓市企穩回升等利好因素帶動下，加上人工智能相關需求有望持續支持香港貿易及金融活動，預計全年經濟將實現2.5%至3.5%的溫和增長。同時，即將出台的香港首份「五年規劃」將進一步為香港銀行業帶來廣泛業務機遇。