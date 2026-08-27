中期少賺10.7% 佐丹奴：對港零售前景審慎樂觀

受中東衝突影響，佐丹奴(0709)截至6月底止，上半年收入19.14億元，按年微跌1%；純利按年跌10.74%至1.08億元；每股派中期息0.067元，派息率維持100%。對於香港零售市場前景，集團行政總裁Colin Currie持審慎樂觀態度，並期望「佐丹奴品牌2.0」可以提升品牌對年輕客群的吸引力。
按區域劃分，集團大中華地區零售業務上半年實現4.2%收入增長。主要受「數位先導」策略持續拓展中國內地的線上業務，加上台灣市場的業績有顯著回升所致。而東南亞及澳洲方面則錄得1.6%的增長。另外，集團線上銷售表現持續領先，2026年上半年上升12.5%，其中佐丹奴核心品牌增長14.2%；而海灣阿拉伯國家合作委員會及中國內地分別按年增長33.3%及11.9%。
提及中東戰爭對集團業務的影響，Colin Currie表示，當地為集團第一大市場，約佔公司稅後利潤的五成，集團已經探取靈活措施應對風險。鑑於近期當地生活與學校均已回歸正常，Colin Currie期望當地業務可以盡快回穩，惟參考當地政府數據，預測國際旅客量須至2027年方能恢復至以前水平。
對於周大福珠寶(1929)副主席鄭志雯出任佐丹奴主席，Colin Currie認為其擁有豐富管理經驗，亦能從消費者角度對集團產品、服務及門市體驗提供實用建議。鑑於鄭家純家族近年逐步將旗下多間系內企業及收購項目冠上「周大福」之名，市場關注佐丹奴會否跟隨相關步伐。對此，集團執行董事陳嘉緯表示，佐丹奴目前未有改名計劃，主席鄭志雯亦無提出過改名建議。
Colin Currie續稱，對香港市場審慎樂觀，集團於今年第四季度啟動「佐丹奴品牌 2.0」企劃，全面升級店舖概念，香港尖沙咀文遜大廈的旗艦店預計在明年第二季以全新店舖形象亮相。他指出，Giordano2.0產品不會加價，將維持和目前相若的售價。