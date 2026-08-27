中期少賺10.7% 佐丹奴：對港零售前景審慎樂觀

按區域劃分，集團大中華地區零售業務上半年實現4.2%收入增長。主要受「數位先導」策略持續拓展中國內地的線上業務，加上台灣市場的業績有顯著回升所致。而東南亞及澳洲方面則錄得1.6%的增長。另外，集團線上銷售表現持續領先，2026年上半年上升12.5%，其中佐丹奴核心品牌增長14.2%；而海灣阿拉伯國家合作委員會及中國內地分別按年增長33.3%及11.9%。

提及中東戰爭對集團業務的影響，Colin Currie表示，當地為集團第一大市場，約佔公司稅後利潤的五成，集團已經探取靈活措施應對風險。鑑於近期當地生活與學校均已回歸正常，Colin Currie期望當地業務可以盡快回穩，惟參考當地政府數據，預測國際旅客量須至2027年方能恢復至以前水平。

對於周大福珠寶(1929)副主席鄭志雯出任佐丹奴主席，Colin Currie認為其擁有豐富管理經驗，亦能從消費者角度對集團產品、服務及門市體驗提供實用建議。鑑於鄭家純家族近年逐步將旗下多間系內企業及收購項目冠上「周大福」之名，市場關注佐丹奴會否跟隨相關步伐。對此，集團執行董事陳嘉緯表示，佐丹奴目前未有改名計劃，主席鄭志雯亦無提出過改名建議。