恒生指數半日轉跌108點　MiniMax績後高開升3%　百度升逾6%(更新)

美國個人消費支出（PCE）數據顯示通脹仍在高位，市場對聯儲局再加息的預期升溫，美股3大指數回軟。恒指昨日升141點後，今日（27日）再高開121點，報25,774點。大市高開後，曾升139點，高見25,792點後，遇阻力並回吐，走勢掉頭向下，升幅不斷收窄，由升轉跌，曾倒跌152點，低見25,500點，半日跌108點，報25,544點，成交1253.18億元。國指跌52點，報8,481點；科指升8點，報4,634點。

科技股個別發展，騰訊（700）升0.99%，報449.8元；美團（3690）跌1.15%，報77.15元；京東（9618）跌0.97%，報112元；阿里巴巴（9988）無升跌，報116.6元；百度（9888）升6.66%，報96.95元；小米（1810）跌2.11%，報27.86元；快手（1024）升0.3%，報33.72元；網易（9999）跌1.18%，報193.2元。