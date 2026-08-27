恒生指數半日轉跌108點　MiniMax績後高開升3%　百度升逾6%(更新)

美國個人消費支出（PCE）數據顯示通脹仍在高位，市場對聯儲局再加息的預期升溫，美股3大指數回軟。恒指昨日升141點後，今日（27日）再高開121點，報25,774點。大市高開後，曾升139點，高見25,792點後，遇阻力並回吐，走勢掉頭向下，升幅不斷收窄，由升轉跌，曾倒跌152點，低見25,500點，半日跌108點，報25,544點，成交1253.18億元。國指跌52點，報8,481點；科指升8點，報4,634點。
科技股個別發展，騰訊（700）升0.99%，報449.8元；美團（3690）跌1.15%，報77.15元；京東（9618）跌0.97%，報112元；阿里巴巴（9988）無升跌，報116.6元；百度（9888）升6.66%，報96.95元；小米（1810）跌2.11%，報27.86元；快手（1024）升0.3%，報33.72元；網易（9999）跌1.18%，報193.2元。
人工智能（AI）股方面，MiniMax（100）公布中期業績，半年調整虧損擴大至2.9億美元，股價升3.63%，報314元；智譜（2513）升8.93%，報1,122元。
晶片股方面，中芯國際（981）升2.94%，報71.75元；華虹宏力（1347）升4.51%，報122.8元。
滙控（005）跌0.06%，報161.6元。友邦（1299）升0.2%，報74.35元。
泡泡瑪特（9992）跌0.45%，報153.6元。