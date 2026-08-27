恒生指數高開121點　MiniMax績後高開近5%

美國個人消費支出（PCE）數據顯示通脹仍在高位，市場對聯儲局再加息的預期升溫，美股3大指數回軟。恒指昨日升141點後，今日（27日）再高開121點，報25,774點。國指高開39點，報8,573點；科指高開39點，報4,665點。

科技股普遍高開，騰訊（700）高開1.21%，報450.8元；美團（3690）高開0.58%，報78.5元；京東（9618）高開0.27%，報113.4元；阿里巴巴（9988）高開0.69%，報117.4元；百度（9888）高開3.14%，報93.75元；小米（1810）平開，報28.46元；快手（1024）高開0.06%，報33.64元；網易（9999）高開0.51%，報196.5元。