FIVE GUYS出「80蚊兒童餐」 被諷交智商稅：有幾多家長肯畀

美式連鎖快餐店「FIVE GUYS」半年多連關3店，目前在香港剩餘6間分店。該店周三(27日)在社交平台宣布推出品牌40年來首款「兒童餐」，並以香港市場作為率先登場。惟該份聲稱「迷你」的兒童餐竟索價高達80元，引發網民熱議質疑太貴。
40年首推 香港率先登場
FIVE GUYS於社交平台公佈，「兒童餐」包含一份迷你漢堡或全牛肉熱狗，搭配迷你薯條、Qoo果汁或蒸餾水，並從茄汁、蛋黃醬、芥末或燒烤醬任選其一。不過，有網民直斥太貴，對比其他餐飲品牌的兒童餐，質疑在現今香港市道根本難以吸客，「兒童餐唔可以貴，玩完」、「$80一份兒童餐，有幾多家長肯畀哩個價」、「智商稅」、「依家出個兒童餐要$80，嘢飲得幾啖，$60仲有得做」、「Qoo果汁幾啖就飲完」，亦有人質疑推出時間錯誤，「暑假就完先推，早啲推用暑假試吓得唔得啊嗎」、「一個brand突然推好多嘢出市場嘅時候，可以話根本唔知道自己做緊咩」。
FIVE GUYS於2018年底進軍香港，首間旗艦店設於灣仔，主打新鮮牛肉漢堡、手切薯條和自選奶昔，最高峰有9間分店。北角店及銅鑼灣羅素街店已分別於去年底及今年5月結業，連同荃新天地分店7月，意味約半年多已有3間分店結業。根據官網，FIVE GUYS目前在香港有6間分店，分別位於中環萬年大廈、灣仔莊士敦道、尖沙咀K11 Musea、九龍塘又一城、觀塘APM，及大角咀奧海城二期。