FIVE GUYS出「80蚊兒童餐」 被諷交智商稅：有幾多家長肯畀

40年首推 香港率先登場

FIVE GUYS於社交平台公佈，「兒童餐」包含一份迷你漢堡或全牛肉熱狗，搭配迷你薯條、Qoo果汁或蒸餾水，並從茄汁、蛋黃醬、芥末或燒烤醬任選其一。不過，有網民直斥太貴，對比其他餐飲品牌的兒童餐，質疑在現今香港市道根本難以吸客，「兒童餐唔可以貴，玩完」、「$80一份兒童餐，有幾多家長肯畀哩個價」、「智商稅」、「依家出個兒童餐要$80，嘢飲得幾啖，$60仲有得做」、「Qoo果汁幾啖就飲完」，亦有人質疑推出時間錯誤，「暑假就完先推，早啲推用暑假試吓得唔得啊嗎」、「一個brand突然推好多嘢出市場嘅時候，可以話根本唔知道自己做緊咩」。