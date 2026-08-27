中國海洋石油中期業績 中期息每股0.94港元

油氣淨產量達398.7百萬桶油當量，按年升3.7%，創歷史同期新高。分區域看，中國油氣淨產量為275.2百萬桶油當量，按年升3.3%，主要受惠於墾利10-2和流花11-1等油氣田產量貢獻。海外油氣淨產量為123.6百萬桶油當量，按年升4.6%，主要得益於圭亞那Yellowtail和巴西Buzios7項目帶來的產量增長。

石油液體和天然氣產量佔比分別為77.8%和22.2%。石油液體產量按年升4.8%，主要得益於圭亞那Yellowtail和墾利10-2等油田的產量貢獻，天然氣產量則與去年基本持平。

2026年上半年，面對宏觀市場環境複雜多變，國際油價大幅波動及全球流動性收緊下，仍交出破紀錄的業績。中國海油透過加大生產經營統籌力度，生產經營穩中提質，多項指標創歷史新高，取得了令人滿意的成績。

中國海洋石油董事長張傳江表示，下半年將錨定年度生產經營目標，全力攻堅增儲上產，深化攻關核心技術，穩步拓展新能源產業，深挖提質增效潛力，嚴守安全環保底線，以穩健優良的經營實績回饋全體股東。