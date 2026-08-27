中國海洋石油中期業績 中期息每股0.94港元

中國海洋石油(883)於今日發佈中期業績，油氣銷售收入人民幣2061億元，按年升20.0%，股東應佔溢利858億元，按年升23.4%，是歷年最好。營業收入為2426億元人民幣。桶油主要成本為29.7美元/桶油當量。中期股息每股0.94港元(含稅)，派息率45.2％，派息額為288億元人民幣，創歷史同期新高。
油氣淨產量達398.7百萬桶油當量，按年升3.7%，創歷史同期新高。分區域看，中國油氣淨產量為275.2百萬桶油當量，按年升3.3%，主要受惠於墾利10-2和流花11-1等油氣田產量貢獻。海外油氣淨產量為123.6百萬桶油當量，按年升4.6%，主要得益於圭亞那Yellowtail和巴西Buzios7項目帶來的產量增長。
石油液體和天然氣產量佔比分別為77.8%和22.2%。石油液體產量按年升4.8%，主要得益於圭亞那Yellowtail和墾利10-2等油田的產量貢獻，天然氣產量則與去年基本持平。
2026年上半年，面對宏觀市場環境複雜多變，國際油價大幅波動及全球流動性收緊下，仍交出破紀錄的業績。中國海油透過加大生產經營統籌力度，生產經營穩中提質，多項指標創歷史新高，取得了令人滿意的成績。
中國海洋石油董事長張傳江表示，下半年將錨定年度生產經營目標，全力攻堅增儲上產，深化攻關核心技術，穩步拓展新能源產業，深挖提質增效潛力，嚴守安全環保底線，以穩健優良的經營實績回饋全體股東。