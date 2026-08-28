新業務利潤增8% 保誠中期息增15% 加碼3億美元回購

保誠(2378)昨公布上半年業績。按固定匯率基準計，新業務利潤增長8%至13.84億美元(下同)，利潤率擴大2個百分點至40%；純利按年減少25.7%至9.54億元；每股派中期息8.88仙，按年增15%。執行總裁華康堯(Anil Wadhwani)指，在早前已公布的2026年12億元及2027年13億元回購之上，額外增加約3億元回購。
受惠於利潤率擴張，香港新業務利潤持續錄得增長。儘管去年同期比較基數較高，新業務利潤仍增加8%至5.81億元，利潤率提升7個百分點，與行業平均水平相比，而且集團有更高比例的年化新業務保費的保費繳付期為5年或以上。今年上半年度來自健康及保障業務的新業務利潤增加13%。內地方面，集團的內地合營企業中信保誠人壽的年化新業務保費錄得強勁的21%增長，惟新業務利潤下跌4%至1.59億元。
針對近期內地稅務與金融監管機構對境外保單及資產的執法，保誠管理層強調，有關事件並非推出全新法規，而是對既有法規強化執行，目前未見內地訪客保險業務(MCV)需求下降，其中內地客7月及8月的平均每張保單金額仍然穩定維持在1.7萬美元至1.8萬美元區間。管理層又透露，保誠香港業務已調整為50%本地客戶、50%內地訪客，本地業務上半年強勁成長約22%，料可支撐香港整體業務雙位數的增長成長。
內地旅客對保險需求未減弱
展望今年下半年度，香港及內地業務面對去年7月及8月的高比較基數，但情況將自9月起顯著緩和。內地方面，業務正適應近期與銀行保險渠道相關的監管變動，該集團預期今年全年的新業務利潤將與2025年相若。香港方面，產品需求的根本動力依然強勁，主要受惠於集團產品方案持續具吸引力及不斷有新產品推出，並且對香港業務的結構性增長前景充滿信心。