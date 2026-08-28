新業務利潤增8% 保誠中期息增15% 加碼3億美元回購

保誠(2378)昨公布上半年業績。按固定匯率基準計，新業務利潤增長8%至13.84億美元(下同)，利潤率擴大2個百分點至40%；純利按年減少25.7%至9.54億元；每股派中期息8.88仙，按年增15%。執行總裁華康堯(Anil Wadhwani)指，在早前已公布的2026年12億元及2027年13億元回購之上，額外增加約3億元回購。

受惠於利潤率擴張，香港新業務利潤持續錄得增長。儘管去年同期比較基數較高，新業務利潤仍增加8%至5.81億元，利潤率提升7個百分點，與行業平均水平相比，而且集團有更高比例的年化新業務保費的保費繳付期為5年或以上。今年上半年度來自健康及保障業務的新業務利潤增加13%。內地方面，集團的內地合營企業中信保誠人壽的年化新業務保費錄得強勁的21%增長，惟新業務利潤下跌4%至1.59億元。