am智庫｜陳宗彝︰中美日地緣博弈 重心轉向金融戰

中美日三國作為當今全球地緣經濟的核心樞紐，一舉一動均對全球金融市場造成劇烈動盪。立法會議員陳宗彝接受本報專訪時直言，當前美日同盟看似緊密，實則各自面對無法拆解的經濟死結。隨著地緣政治角力由傳統軍事對峙轉向金融與供應鏈戰場，一場圍繞美債、匯率及關鍵原材料的金融博弈已全面拉開序幕。

日本經濟或陷困境 他指出，日本高市早苗政府上任後，在台灣問題及區域安全上提出相關主張，引發區域地緣關係調整。而最致命的是稀土與關鍵晶片材料的封鎖，他指，中國嚴格管制鎢粉等晶片製造必備原材料輸出，令日本部分半導體及製造業面臨原料短缺挑戰，影響電動車關鍵組件永磁材料的供應。這場供應鏈危機不僅拖慢了豐田等車企的電動化轉型，更令日本第四次產業革命的根基搖搖欲墜。

日央行缺乏加息條件 他形容，日本經濟即將江河日下。事實上，日圓匯率波動成為市場焦點之一。日圓兌美元一度逼近164約40年低位，帶來的輸入型通脹對內部消費造成壓力。陳宗彝認為，日本若要遏止資金外流及通脹，理論上必須加息；然而日本的經濟現況缺乏加息的客觀條件，因日央行選擇加息，政府財政赤字壓力將呈幾何級數激增。 日本政府唯一能穩定日圓的方法，就是出售美債以獲取資金購買日圓。然而，他指出，倘日方高調地拋售美債，勢必引發市場人踩人，推高美息。美國財政部雖試圖透過外匯市場的相關操作及「出口術」來穩定市場預期，惟各國貨幣政策仍以本國經濟為優先考量。

美股下行壓力龐大 陳宗彝警告，必須高度警惕9月及10月的金融連鎖反應，市場預計將迎來又一AI巨頭Anthropic重磅上市，估值達二萬億美元。如早前SpaceX上市相似，市場為了籌集資金認購新股，美國及全球機構投資者將不得不提前於9月拋售手上持股套現，引致美股面臨龐大下行壓力。他又指，歷史上多次金融危機均發生於秋季，當前市場環境與過往風暴前夕極為相似。 除了稀土限制對工業的影響外，中美經貿博弈中的農產品亦是影響全盤局勢的關鍵。他指，特朗普政府高度依賴美國農民的選票支持，而大豆一直是美國對華出口的重中之重。若中國在9月元首會晤或經貿談判中調整大豆採購策略，這些農民的訂單將首當其衝受到影響，進而對特朗普中期選舉及政局形成實質壓力。

陳宗彝指，真正的戰爭不在熱戰，而在金融戰。美國雖然向日本提供戰斧式巡航導彈等軍事裝備，意圖推日本當「爛頭卒」向中方施壓，但在農業與稀土牌的精準反制下，中國已掌握強大的談判議價能力。