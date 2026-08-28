恒生指數低開155點　阿里巴巴低開2%

輝達（Nvidia）業績理想向市場派定心丸，周四股價收報227.98美元，飆升8.7%，美國科技股顯著上揚。恒指今日（28日）低開155點，報25,410點。國指低開64點，報8,425點；科指低開39點，報4,580點。
科技股普遍低開，騰訊（700）低開0.85%，報444元；美團（3690）低開1.23%，報76.55元；京東（9618）低開1.16%，報110.8元；阿里巴巴（9988）低開2.08%，報113.1元；百度（9888）低開1.15%，報94.65元；小米（1810）平開，報27.48元；快手（1024）低開0.48%，報33.5元；網易（9999）低開1.55%，報190.2元。
人工智能（AI）股方面， MiniMax（100）高開0.76%，報317元；智譜（2513）低開0.43%，報1,155元。
晶片股方面，中芯國際（981）中期多賺1.1倍，股價高開0.42%，報71.6元；華虹宏力（1347）低開0.57%，報122.1元。
滙控（005）低開0.74 %，報160.6元。友邦（1299）高開0.13%，報74.65元。
泡泡瑪特（9992）平開，報154元。