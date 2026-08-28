恒生指數期結日升19點　泡泡瑪特升3%(更新)

輝達（Nvidia）業績理想向市場派定心丸，周四股價收報227.98美元，飆升8.7%，美國科技股顯著上揚。恒指今日（28日）低開155點，報25,410點，暫為即市低位，其後大市走勢向上，逐步收復失地，並開始由跌轉升，早市尾段最多升133點，高見25699點，半日升119點，報25,684點。午後大市升幅逐漸收窄，走勢反覆向下，最終升19點，收報25,584點，成交2,312.09億元。國指升不足1點，報8,490點；科指跌15點，報4,605點。

科技股個別發展，騰訊（700）升1.65%，報455.2元；美團（3690）無升跌，報77.5元；京東（9618）跌1.43%，報110.5元；阿里巴巴（9988）跌1.39%，報113.9元；百度（9888）無升跌，報95.75元；小米（1810）升1.24%，報27.82元；快手（1024）跌0.59%，報33.46元；網易（9999）跌0.52%，報192.2元。