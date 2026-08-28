恒生指數期結日半日反彈119點　騰訊小米升逾2%(更新)

輝達（Nvidia）業績理想向市場派定心丸，周四股價收報227.98美元，飆升8.7%，美國科技股顯著上揚。恒指今日（28日）低開155點，報25,410點，暫為即市低位，其後大市走勢向上，逐步收復失地，並開始由跌轉升，半日升119點，報25,684點，成交1174.98億元。國指升44點，報8,534點；科指升27點，報4,648點。

科技股個別發展，騰訊（700）升2.19%，報457.6元；美團（3690）升0.9%，報78.2元；京東（9618）跌0.8%，報111.2元；阿里巴巴（9988）跌0.78%，報114.6元；百度（9888）升0.57%，報96.3元；小米（1810）升2.62%，報28.2元；快手（1024）升1.37%，報34.12元；網易（9999）升0.1%，報193.4元。