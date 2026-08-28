風扇衫｜消暑神器跨越三行 家庭主婦與休閒族成新客源

於深水埗鴨寮街經營五金電器鋪的梁先生表示，早在十年前開始售賣「風扇衫」，主要客源一直以從事「三行」（建築及裝修業）工人為主，他們上班時需要。他指出雖然今年夏天氣溫持續高企，但亦有不少日子是陰天或落雨，因此銷情與往年相若。不過他指出近年「風扇衫」的客源出現跨行業擴散趨勢，顧客工種日益多元化，包括攝影師、行山愛好者及教車師傅等。除了各行各業外，一眾家庭主婦亦成為重要消費群之一：「比如說太太返回深圳逛街，她都買一件穿著。」

近年無袖款式最受歡迎 三片扇葉多角度送風

梁先生表示主要貨源來自日本，販賣的品牌經過十年發展，推出多種款式及設計。早期產品多為長袖款式以兼顧防曬，但近年最受歡迎的反而是「無袖」設計，為工友降溫時，亦方便他們進行大量體力勞動。

除了設計及剪裁，「風扇衫」功能亦越出越多，扇葉由一片增加到三片，梁先生解釋道，一片扇葉只能吹出一條風柱，而三片扇葉則能將風打散並向多方向吹送，提升整體降溫性能及舒適度。此外，他亦指，近年有品牌推出進階版製冷「風扇衫」，風扇上的鐵片一通電便會產生凍感。他提醒，若果不能接受貼片直接接觸皮膚，謹記選擇大一個尺碼。然而，這種製冷「風扇衫」雖然降溫效果顯著，但因電池續航力問題未受戶外勞工歡迎，反而較適合工作時間較短、或有特定降溫需要的工種。