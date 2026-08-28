FM財自 | 恒指8月期結日低開高走 窄幅悶局或於9月打破

今天(8月28日)為港股8月期指結算日，大盤開局上演典型的「先低後高」劇本。恒指早段低155點報25410點，主要受阿里巴巴(09988)低開以及房企世茂(00813)受壞消息拖累急挫一成所影響。 然而，恒指開在全日低位後迅速「V 彈」，此等節奏無疑給市場帶來憧憬。大盤很快拉回並由跌轉升，這股拉勁，主要得益於績優股及熱點板塊的強勁續航力。中國人壽(02328)公布亮麗業績後獲買盤追捧；光學與AI概念股同步破頂，舜宇光學(02382)展現強者本色，盤中強勢突破近期浪頂。美團(03690)開市再創近期新低後展現韌性逆勢倒升，加上阿里巴巴跌幅收窄，以及騰訊走高，多隻重磅股聯手推動恒指倒升逾百點。

建滔積層板(01888)隨着好消息釋出亦再次向上發力，創出超過一個月新高，相比之下，昨天強勢的華虹及中芯國際表現較為疲弱。 歷史結算日規律：月底月初乃變盤關鍵 回顧今年1至7月的期結日數據，市場呈現4升3跌的交替規律。更關鍵的是，在過去7個月的結算日當中，有5個月的單日收市變動點數高達300至493點。以目前盤面觀察，今日收市變動或低於此波幅，但若計算全日高低點的震盪幅度，依然能超逾300點。 對比歷史數據，月底至月初往往是市場變盤的起點。預期下周9月開局，恒指有很大機會打破8月份僅約1100點的極致窄幅沉悶區間。

昨晚英偉達(NVIDIA)強勢帶動納指100暴升逾400點，雖然美股強勢對港股未必有利，但港股能在期結日低位彈升，或為下月(9月)的大局方向帶來正面啟示。若午後未見更猛烈的向上衝刺，下周初的突破方向將會是正式打破當前悶局的關鍵訊號。 Option Jack 本人並非香港證券及期貨事務監察委員會持牌人士，亦並非以持牌投資顧問身份發表本文。本人及本人之有聯繫者並無持有文中所述股。 本文內容僅供參考，並不構成亦不應被視為任何投資產品之要約、招攬、邀請、建議、推薦或買賣任何投資產品之依據，亦不應被詮釋為專業投資意見。投資者在作出任何投資決定前，應按自身財務狀況、投資目標及風險承受能力，審慎考慮相關投資產品之風險因素；如有需要，應尋求獨立及適當的專業意見。本文內容未經香港證券及期貨事務監察委員會審閱。

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