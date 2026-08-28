中銀香港上半年多賺逾7%　第二次中期息維持29仙

期內，淨利息收入281.82億元，按年增長12.2%；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後淨利息收入299.34億元，按年上升3.3%，受平均生息資產按年上升1.4%帶動。淨息差1.48厘，按年擴闊14個基點；計入外匯掉期合約的資金收入或成本後淨息差1.57厘，按年擴闊3個基點。中銀香港指，淨息差按年上升，主要由於集團加強存款定價和期檔管理，積極推動支儲存款增長，優化存款結構。

中銀香港表示，董事會已批准實施2026至2028年3年股東回報計劃，包括在既定派息區間內有序提升常規派息比率，並計劃期間額外增加不少於105億元股東回報。

中銀香港（2388）公布截至6月底的中期業績，純利237.39億元，按年升7.1%；每股基本盈利2.2453元，派第二次中期股息每股29仙，及特別股息每股23.88仙，連同第一次中期息，合共每股派81.88仙。

淨服務費及佣金收入59.79億元，按年跌5.8%，主要由於保險和信託及託管服務佣金收入分別下降40.5%及22%。新造標準保費按年上升27.9%至189.62億元，合同服務邊際餘額比上年末升23.6%。集團指，聚焦客戶對傳承類終身險的需求，豐富產品系列並加強產品推廣及傳承配套服務，中銀人壽產品的業務量顯著增長。

上半年貸款及其他帳項減值準備淨撥備，按年減少26.9%至23.85億元，主要是去年同期貸款組合變化、商業房地產市場疲弱下若干房地產行業客戶內部評級下調，以及個別不良情況轉差或債務重組，令撥備基數較高。截至今年6月底，減值貸款比率0.89%，較去年底下降0.25個百分點。