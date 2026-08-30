中石油上半年多賺22% 中期息每股26分

集團表示，上半年，世界經濟保持中低速增長，各經濟體受地緣衝突及科技進步影響出現分化；中國經濟運行保持在合理區間，新質生產力培育壯大，高質量發展向新向優，國內生產總值按年增4.7%。全球石油市場受中東局勢影響波動加劇，均價比上年同期大幅上漲；國內成品油市場面臨替代能源和油價升高影響，消費量持續下行；國內天然氣市場消費量小幅下降。

展望下半年，中石油預計世界經濟將延續低速增長，隨着國家擴大內需、優化供給等一系列宏觀經濟政策效果進一步顯現，中國經濟將保持穩定增長，但仍面臨外部不穩定不確定等因素。國際原油市場仍面臨較強的地緣政治擾動，國際油價波動風險較大。國內成品油市場需求繼續受到替代能源和高油價影響，天然氣市場需求預計將穩步恢復。