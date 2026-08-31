上商馮鈺龍：單一客戶經理統籌個人與生意財務需要 解決兩邊走痛點

為解決客人於個人理財與企業銀行兩邊走的痛點，上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍接受本報訪問時表示，該行採用「單一客戶經理」模式，客戶經理同時負責客戶的個人理財與企業銀行業務，這種模式讓客戶只需面對一位聯絡人，即可協調兩方面的需求，省去溝通問題之餘，同時能提供真正整合的財富管理體驗。 為吸引高淨值客戶，上海商業銀行位於堅尼地城吉席街的西環分行，已完7月底完成升級，馮鈺龍表示除了有全新自動化保管箱服務之外，西環分行的一樓翻新為財富管理中心，摒棄傳統櫃檯模式，改以私人會議室與專人接待，並將其重新定位為高端客戶服務中心，提升客戶及客戶經理會面時的私隱度，以滿足高淨值客戶的需求。

馮鈺龍解釋，高淨值客戶的需求已不再局限於單一產品的回報，而是尋求度身訂造及全面的財務解決方案，他們主要關注財富保值與增值、財富傳承、財富保值與增值等領域。故此，他認為要滿足高淨值客戶多元化的需求，客戶需要一個「單一聯絡點」， 亦即是「單一客戶經理」模式，由同一位經理負責客戶的個人理財與企業銀行業務，可以令其更熟悉客戶的財務狀況，為客戶的個人理財及生意業務提供更具前瞻性的財務建議，從而做到風險管理，加上配合自動化保管箱服務，整合為財務規劃及實體資產管理的模式。

談及現時的高淨值客戶需求，馮鈺龍分析指有四大方面，首先是在穩健的情況下實現資產增值，其次為分散投資以降低風險；另外，財富傳承令下一代有足夠的財富；最後為高淨值客戶中的企業客戶，更關注如何令企業有穩健的發展。 早前上商與金融科技公司Planto合作，透過採用香港金融管理局「戶口互聯」(IADS)框架，於年初成功推出跨行理財分析方案，為企業客戶提供全港最全面的戶口互聯跨銀行賬戶分析功能。馮鈺龍表示該跨行理財分析方案整合多家銀行數據，為企業客戶提供一站式智能財務管理平台，協助企業減省人手工序，加快決策流程，讓財務管理更清晰、更高效。而且客戶授權該行透過「戶口互聯」存取其他銀行的賬戶資料後，即可於「上商企業理財」手機應用程式使用綜合賬戶概覽、結餘走勢分析、現金流分析等多項功能。

被問及上商如何應用創新金融科技上支援企業出海，馮鈺龍表示大灣區快速發展，區內的跨境人流、物流和資金流越來越頻繁，內地來港企業對金融服務有殷切需求，該行透過參與「深港跨境數據驗證平台」並通過商業數據通(CDI)接入驗證平台，利用相關技術實現數據用戶自主攜帶資料的可信驗證，促進數據跨境安全流通。馮鈺龍續稱，在客戶授權下，銀行可透過跨境數據(例如:國內企業信貸紀錄) 從而協助進行客戶盡職審查，進一步提升銀行的營運效率和風險管理，透過跨境徵信及業務數據整合，解決出海中小企跨境開戶及融資⁠的痛點，簡化銀行處理程序，促進開戶及貸款的審核，馮鈺龍認為把開戶及融資流程進一步縮短，強化上商的跨境服務競爭力。