保管箱「一箱難求」 上商馮鈺龍：首推機械臂保管箱 財務實體資產一條龍

香港銀行保管箱「一箱難求」，加上傳統銀行空間有限，保管箱庫房缺乏私人空間。上海商業銀行副行政總裁兼零售及數碼策略總監馮鈺龍接受本報訪問時表示，為解決客戶痛點，將位於堅尼地城吉席街的西環分行，全面升級改造，7月底推出全新自動化保管箱服務，成為首家本地銀行引入機械臂運送技術。
馮鈺龍進一步解釋，該行不會將保管箱視為獨立業務，而是作為零售及企業客戶的增值配套，當客戶在這裡做投資管理、財富或保險時，上商同時協助客人保管實體貴重物品，他認為這種「財務與實體資產」的整合管理模式，能滿足客戶全方位需求，並有效帶動新客戶群增長或增強現有客戶黏性。
西環分行提供逾1,600個不同尺寸的保管箱，馮鈺龍表示7月底推出以來市場反應熱烈，自動化保管箱服務有助解決客人過往使用保管箱的痛點，「傳統銀行因空間不足，有時候客人於庫房開啟保管箱時，會有其他人經過，而自動化保管箱會直接運送至保管箱貴賓室，私隱度大大提高，而機械臂運送技術免除客戶徒手搬動保管箱的安全風險。」
自動化保管箱操作方面，馮鈺龍稱客戶於保管箱服務櫃枱完成身份核實程序，只須掃描一次性二維碼，即可進入獨立貴賓室。輸入個人保管箱號碼後，機械臂會自動將保管箱運送至客戶前，再以個人專屬鑰匙即可開啟，客戶毋須進入保管箱庫房，過程須用時約1至2分鐘。他續稱，自動化保管箱從物色到合適供應商後，歷時超過8個月，嚴格按照客戶體驗需求及監管要求，共同完成了從設計、流程優化到建設的全過程。
中產客戶對保管箱需求大
被問及其他分行會否增設自動化保管箱服務，馮鈺龍回應指，要視乎客觀需求再作決定，加上自動化保管箱加入機械臂運送技術，對於樓宇的承重力有較高要求。