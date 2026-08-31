保管箱「一箱難求」 上商馮鈺龍：首推機械臂保管箱 財務實體資產一條龍

馮鈺龍進一步解釋，該行不會將保管箱視為獨立業務，而是作為零售及企業客戶的增值配套，當客戶在這裡做投資管理、財富或保險時，上商同時協助客人保管實體貴重物品，他認為這種「財務與實體資產」的整合管理模式，能滿足客戶全方位需求，並有效帶動新客戶群增長或增強現有客戶黏性。

西環分行提供逾1,600個不同尺寸的保管箱，馮鈺龍表示7月底推出以來市場反應熱烈，自動化保管箱服務有助解決客人過往使用保管箱的痛點，「傳統銀行因空間不足，有時候客人於庫房開啟保管箱時，會有其他人經過，而自動化保管箱會直接運送至保管箱貴賓室，私隱度大大提高，而機械臂運送技術免除客戶徒手搬動保管箱的安全風險。」