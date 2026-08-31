恒生指數半日跌182點　比亞迪績後跌近7%(更新)

美聯儲主席沃什日前在全球央行會議「放鷹」，市場對聯儲局加息的預期升溫，美股上周五走弱。恒指今日（31日）低開164點，報25,420點。大市低開後，跌幅不斷擴大，曾跌294點，低見25,290點，其後跌幅稍微收窄，半日跌182點，報25,402點，成交1,381.45億元。國指跌25點，報8,465點；科指跌47點，報4,557點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌1.41%，報448.8元；美團（3690）升1.16%，報78.4元；京東（9618）升0.36%，報110.9元；阿里巴巴（9988）跌0.62%，報113.2元；百度（9888）跌1.36%，報94.45元；小米（1810）跌0.79%，報27.6元；快手（1024）跌1.32%，報33.02元；網易（9999）跌0.21%，報191.8元。