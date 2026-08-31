恒生指數跌17點　比亞迪績後跌5%(更新)

美聯儲主席沃什日前在全球央行會議「放鷹」，市場對聯儲局加息的預期升溫，美股上周五走弱。恒指今日（31日）低開164點，報25,420點。大市低開後，跌幅不斷擴大，曾跌294點，低見25,290點，其後跌幅稍微收窄，半日跌182點，報25,402點。午後大市走勢掉頭向上，跌幅不斷收窄，最終跌17點，收報25,566點，以全日最高位收市，成交3,148.19億元。國指升22點，報8,513點；科指升14點，報4,619點。

科技股個別發展，騰訊（700）跌0.48%，報453元；美團（3690）升1.81%，報78.9元；京東（9618）升1.54%，報112.2元；阿里巴巴（9988）升0.26%，報114.2元；百度（9888）升0.47%，報96.2元；小米（1810）跌0.72%，報27.62元；快手（1024）升0.36%，報33.58元；網易（9999）升0.1%，報192.4元。