中期純利多賺22% 中石油料全年原油產量超額完成

中石油(0857)中期純利1039.36億元人民幣(下同)，按年升22%；每股基本盈利0.57元，每股派中期息0.26元。針對中東地區業務形勢，執行董事兼總裁任立新昨表示，中石油於去年已經針對維護產業鏈及供應鏈的安全穩定制定貿易保護應急預案，因此上半年緊張局勢未對當地業務造成太大影響。 任立新續稱，目前集團在中東區域內的產量已恢復至戰前的九成水平。產能目標方面，該集團預計原油產量超目標20萬噸，天然氣產量超目標30億立方米的全年目標有望超額完成。

集團財務總監兼董事會秘書王華指出，上半年國內成品油市場的需求有所下降，主要是新能源替代和美伊衝突推升了油價，從而壓制了成品油消費。 上半年，集團原油產量4.63億桶，按年下降2.8%，其中國內實現原油產量3.93億桶，按年下降0.5%；可銷售天然氣產量2.75萬億立方英尺，按年增長2.3%，國內可銷售天然氣產量則增長2.4%至2.66萬億立方英尺；油氣當量產量9.21億桶，按年下降0.3%，國內油氣當量產量增長1%至8.37億桶。 天然氣銷售業方面，上半年集團銷售天然氣(含LNG，下同)1,612.20億立方米，按年增長3.9%，其中國內銷售天然氣1,248.90億立方米，按年升1.1%。中石油解釋，上半年該集團天然氣銷售業務合理優化國產和進口天然氣、長約和現貨天然氣資源結構；進一步優化銷售流向和用戶結構，國內市場份額較上年同期增加1個百分點。

近年實際派息率維持45%以上 派息方面，集團財務總監王華表示，集團一貫高度重視股東分紅，儘管公司章程規定的分紅底線為30%，但自2021年起，集團近年來實際派息率保持在45%以上，未來派息仍須視乎公司現金流、資本開支、併購需求及長期可持續發展後再作決定。