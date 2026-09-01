滙豐：中國已成全球創新與科技重要力量　「詞元出海」有望成新增長點

滙豐本周在深圳舉辦第十三屆「中國研討會」，超過1,500名全球商界領袖、企業高管，以及機構和個人投資者聚首一堂，共同探討宏觀經濟趨勢，以及AI、生物製藥等領域的中國市場投資機遇。滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建為活動致歡迎辭時表示，中國已成為全球創新與科技的重要推動力量，機械人、人工智能及創新藥「新新三樣」已成為中國出口新名片，尤其是中國的人工智能基礎設施供應鏈，將為全球企業和投資者創造增長新機遇。

廖宜建引述滙豐近期的研究報告指，今年第一季度，以價值計算，中國內地和香港共佔全球人工智能相關出口的三成；目前，在全球前九大模型的詞元（token）使用量當中，中國模型的佔比超過八成，預期未來幾年全球人工智能的投資仍將保持強勁勢頭，以中國為主要代表的亞洲市場將繼續成為全球人工智能出口的核心地區，而「詞元出海」更有望成為中國數字服務貿易的全新增長點。