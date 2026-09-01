K11 MUSEA上半年營業額創歷來同期新高 新開業品牌銷售平均增長逾30%

新世界發展有限公司表示，旗下國際文化零售地標K11 MUSEA將於今年底，完成首階段品牌升級計劃，隨著多個國際品牌陸續進駐或擴店，已見高端銷售增長顯著。今年上半年營業額按年大增約40%，創K11 MUSEA開業以來的同期新高，當中5月會員消費創2年半以來的單月新高，而新開業品牌的銷售額亦平均錄得逾30%增長。K11 MUSEA將持續雲集創新的文化零售體驗、品牌活動，並進一步提升客製化服務，精準吸引高端客群。

珠寶鐘錶類別消費按年增 80%

K11 MUSEA品牌升級計劃自2024下半年開展以來，多個國際高端品牌相繼落戶或擴店，於剛過去的暑假，Miu Miu全新專門店正式進駐，Max Mara新店開幕並橫跨兩層空間，瑞士高級製錶品牌 IWC Schaffhausen 全新專門店亦已正式開幕。 品牌升級計劃的成效於今年越見顯著，今年上半年營業額按年增40%，創K11 MUSEA開業以來的同期新高。而新開業品牌的銷售額平均錄得逾30%增長。K11一直為KLUB 11會員提供尊尚體驗及客製化服務，品牌升級亦刺激會員消費意慾，上半年會員消費創新高，5月更創2年半以來的單月新高。各商戶品牌中，珠寶鐘錶類別上半年的會員消費額按年大增80%，表現最亮眼，國際奢侈品牌的會員消費額亦按年增20%，顯示高端消費需求持續強勁。