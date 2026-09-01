K11 MUSEA上半年營業額創歷來同期新高 新開業品牌銷售平均增長逾30%

新世界發展有限公司表示，旗下國際文化零售地標K11 MUSEA將於今年底，完成首階段品牌升級計劃，隨著多個國際品牌陸續進駐或擴店，已見高端銷售增長顯著。今年上半年營業額按年大增約40%，創K11 MUSEA開業以來的同期新高，當中5月會員消費創2年半以來的單月新高，而新開業品牌的銷售額亦平均錄得逾30%增長。K11 MUSEA將持續雲集創新的文化零售體驗、品牌活動，並進一步提升客製化服務，精準吸引高端客群。
珠寶鐘錶類別消費按年增80%
K11 MUSEA品牌升級計劃自2024下半年開展以來，多個國際高端品牌相繼落戶或擴店，於剛過去的暑假，Miu Miu全新專門店正式進駐，Max Mara新店開幕並橫跨兩層空間，瑞士高級製錶品牌 IWC Schaffhausen 全新專門店亦已正式開幕。 品牌升級計劃的成效於今年越見顯著，今年上半年營業額按年增40%，創K11 MUSEA開業以來的同期新高。而新開業品牌的銷售額平均錄得逾30%增長。K11一直為KLUB 11會員提供尊尚體驗及客製化服務，品牌升級亦刺激會員消費意慾，上半年會員消費創新高，5月更創2年半以來的單月新高。各商戶品牌中，珠寶鐘錶類別上半年的會員消費額按年大增80%，表現最亮眼，國際奢侈品牌的會員消費額亦按年增20%，顯示高端消費需求持續強勁。
尊尚生活方式類別亦錄得可觀增長
多個運動時尚品牌亦在暑假期間進駐K11 MUSEA，包括創立於法國阿爾卑斯山的運動鞋品牌HOKA，以及全球知名攀登品牌Kailas，帶動運動時尚品牌的會員消費額按年增60%。 暑假雲集文化零售體驗 旅客消費按年增50% 今年暑假，K11 MUSEA亦一如以往雲集多項文化零售體驗及活動，包括由創意品牌 AllRightsReserved呈獻全新「CHIIKAWA ARTIVERSE」特展，再次成為今年暑期焦點活動之一；L'ÉCOLE珠寶藝術學院香港分校於K11 MUSEA舉辦《深珊藏珍》展覽，並於中庭增設期間限定互動空間，透過藝術展覽、文化與教育元素，為高端客群及珠寶愛好者帶來獨特體驗；YSL Beauty亦於七夕在中庭揭幕「偏心站」快閃空間，吸引大批訪客到場「打卡」。受惠於一系列大型展覽及活動，K11 MUSEA 於整個暑期期間，旅客消費按年增加50%，另外，8月會員消費增幅達30% ，進一步推動整體零售表現。
KLUB 11 會員計劃全面升級 釋放消費潛力
展望今年第四季，K11 MUSEA將持續推進品牌升級計劃，包括Prada在内的更多國際奢侈品牌將陸續開業；備受關注的國際人氣瑜伽品牌亦將進駐，進一步完善國際頂級奢華及高端生活方式品牌組合。此外，KLUB 11會員計劃於本月起全面升級，透過精細化會員級別、優化會員禮遇及專屬體驗等，提升會員忠誠度，為K11的零售業務注入更多消費潛力。