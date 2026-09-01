各大車企公布8月銷售情況及交付量，小鵬交付量按年升4%（資料圖片）

蔚來(9866) 8月交付35,836輛汽車，按年增長14.5%。2026年至今交付262,893輛汽車，按年增長57.9%。有關交付包括蔚來品牌的汽車21,174輛，樂道品牌的汽車8,810輛，以及螢火蟲品牌的汽車5,852輛。截至2026年8月31日，累計汽車交付量達1,260,485輛。

小鵬集團(9868)8月共交付新車39,107輛，按年增長4%。集團亦於報告中提及，獲得廣州市智能網聯汽車遠程測試資質，可在廣州相關一、二、三級測試道路開展主駕無安全員道路測試，進入主駕無人的關鍵道路驗證階段。

理想汽車(2015) 8月交付新車37,679輛。截至8月31日，理想汽車歷史累計交付量為1,801,834輛。理想汽車於報告中提及，在全國已有487家零售中心，覆蓋160個城市；售後維修中心及授權服務中心533家，覆蓋218個城市。理想汽車在全國已投入使用4,162座理想超充站，擁有22,939個充電樁。