信置收入按年升13.3% 維持末期息派43仙

信和置業(083)公布截至2026年6月30日止年度業績，集團收入按年升13.3%至92.73億元；股東應佔淨溢利45.89億元，按年增長14.18%。每股盈利0.49元，較去年同期0.45元有所改善。集團建議維持末期息每股43仙，連同已派發的中期息15仙，全年股息合共每股58仙。期內，集團溢利為47.89億元，按年下跌6.4%；每股基本盈利由0.58元降至0.51元。期內投資物業重估虧損（扣除遞延稅項）收窄至1.92億元，去年同期為10.84億元。

物業銷售賺 11.03 億 物業銷售方面，集團應佔物業銷售分部溢利為11.03億元，按年升8%。年內連同合營夥伴主導的項目計算，集團在香港錄得超過3,500個住宅單位合約銷售，帶動應佔物業銷售總收入達121億元。 集團表示，近期住宅銷售表現理想，柏瓏III、柏景峰及海瑅灣I推出後均錄得熱烈市場反應。截至6月底，已推出並售出但尚未確認入賬的應佔合約銷售總額超過66億元。本財政年度後，集團推出將軍澳海瑅灣II部分單位，連同海瑅灣I，兩個項目累計售出超過1,060個單位。集團計劃推出榮光街／崇安街發展項目，實際推售時間將視乎預售樓花同意書及市場情況而定。

6大企業聯合投得北都片區地 土地儲備方面，集團年內透過招標購入佐敦谷、屯門及錦上路站第二期物業發展項目三幅地皮，並於年結日後聯同跨界別企業夥伴投得北部都會區洪水橋／厦村新發展區首個「片區開發」試點項目。集團表示，將繼續以審慎及具選擇性的策略補充土地儲備。

總租金收益按年微跌 1.5% 投資物業方面，集團全年應佔總租金收益為34.32億元，按年微跌1.5%。住宅物業租金收益增加，加上寫字樓出租率改善，部分抵銷零售及工業物業市場的壓力。期內投資物業組合整體出租率為90%，較去年89.6%升0.4個百分點。 截至6月底，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼的投資物業及酒店應佔樓面面積約1,360萬方呎。 酒店業務則持續改善。年內酒店經營收入升3.9%至15.65億元；經營溢利由4.75億元升至5.19億元。集團指出，2026年上半年訪港旅客人次持續回升，加上盛事經濟及香港國際機場新二號客運大樓啟用，對香港旅遊業前景保持正面看法。

信置主席黃永光表示，香港經濟於2026年上半年展現良好增長勢頭，受金融市場活躍、對外貿易具韌性及旅客人數增加帶動，本港實質GDP按年增長5.1%，為近五年最強半年度表現；同期新股集資總額亦創五年新高。 展望未來，集團認為香港將受惠於金融市場活躍、人才政策逐步見效、國際學生增加、訪港旅客回升及跨境交通基建完善等因素。集團將繼續維持審慎理財政策，提升營運效率，並把握北部都會區等長遠發展機遇。