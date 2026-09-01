「鄰住買」資料外洩　逾3萬人或受影響

網購平台「鄰住買」日前在網站公布，於8月底時發現公司系統發現疑受攻擊，部分資料被未經授權存取。私隱專員公署確認於8月30日已收到相關通報，初步資料顯示事故可能影響33,054名人士的個人資料，當中可能包括姓名、地址、電郵地址、電話號碼及網購訂單資料。公署會根據既定機制就事故展開調查。
警方於8月31日透過facebook專頁「守網者」發文回應，過去一星期接獲6宗涉及假冒「鄰住買」客服的騙案，總損失超過30萬港元。
騙徒假冒「鄰住買」或速運公司客服，以「交保證金」、「包裹遺失」或「退款」等藉口來電或發訊息，誘騙受害人轉賬。騙徒更會要求受害人提供收件人姓名、電話或訂單截圖等，以盜取更多個人資料，從而進行詐騙。
「鄰住買」於網站通告中表示，初步評估顯示，可能涉及的資料包括姓名、聯絡電話、電郵地址、所購商品及訂單資料、提貨點和送貨地址，但不涉及登入密碼、信用卡及銀行帳戶資料。
「鄰住買」提醒客人應提高警覺，提防任何聲稱來自「鄰住買」或物流公司的來電、短訊、WhatsApp或電郵，即使對方能說出訂單資料，亦不代表其為正規客服，請勿提供密碼、驗證碼、信用卡或銀行資料，亦勿按指示轉賬或點擊可疑連結。「鄰住買」指，絕不會透過電話、短訊、WhatsApp或電郵要求客人提供上述資料或轉賬，通知內容亦不會包含任何連結。