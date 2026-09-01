「鄰住買」資料外洩，逾3萬人或受影響（資料圖片）

網購平台「鄰住買」日前在網站公布，於8月底時發現公司系統發現疑受攻擊，部分資料被未經授權存取。私隱專員公署確認於8月30日已收到相關通報，初步資料顯示事故可能影響33,054名人士的個人資料，當中可能包括姓名、地址、電郵地址、電話號碼及網購訂單資料。公署會根據既定機制就事故展開調查。

警方於8月31日透過facebook專頁「守網者」發文回應，過去一星期接獲6宗涉及假冒「鄰住買」客服的騙案，總損失超過30萬港元。

騙徒假冒「鄰住買」或速運公司客服，以「交保證金」、「包裹遺失」或「退款」等藉口來電或發訊息，誘騙受害人轉賬。騙徒更會要求受害人提供收件人姓名、電話或訂單截圖等，以盜取更多個人資料，從而進行詐騙。