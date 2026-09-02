中期轉虧為盈 香港中旅冰雪業務成新增長點

香港中旅(0308)截至6月底止，中期業績扭虧為盈，錄得純利1.12億元；去年同期虧損8,685.3萬元；每股基本盈利2.02仙。恢復派發每股中期股息1仙。集團表示，扭虧為盈主要由於受益於剝離旅遊地產業務，核心景區多項營收指標創歷史同期新高，同時完成收購的松花湖公司及中旅冰雪公司為集團帶來新的收入增長點。 集團上半入綜合收入20.56億元，按年增12.6%。其中旅遊景區及相關整體收入9.89億元，按年增37%；旅遊證件及相關收入1.28億元，按年跌13%；酒店收入4.27億元，按年跌1%。

受到市場競爭加劇及陰雨天氣等因素影響，上半年主題公園收入為2.53億元，按年減少7%；應佔利潤為0.18億元，按年下跌20%。 香港中旅總經理馮剛昨業績記者會上表示，上半年及暑期期間，集團景區的遊客接待量、營業收入與利潤等指標，按年均維持良好增長勢頭，其中又以自然人文景區及休閒度假區表現最佳。而深圳錦繡中華與世界之窗兩大主題公園，受市場競爭加劇及陰雨天氣等因素影響，收入及應佔利潤均有所下滑，集團後續將圍繞主題公園產品進行升級改造。

針對集團冰雪業務存在明顯的季節性特徵，管理層表示已經採取了多項舉措，維持平穩淡季收入，其中包括舉辦研學活動、賽事以及觀日出、日落等組合產品維持淡季收入。 下半年業務前景穩健 港澳市場方面，集團表示受國際入境旅客增加帶動，香港與澳門等地的酒店業務表現平穩，料下半年業務前景保持穩健趨勢。對於集團早前宣布將旗下經營跨境客運、酒店及旅遊證件服務的「港澳文旅」分拆於港交所主板獨立上市。財務總監謝棟表示，相關分拆進展正有序推進，會按上市規則盡快加快推動上市。