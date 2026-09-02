富爸爸作者槓桿炒樓孭12億債　稱這就是有錢人的遊戲方式

暢銷書《富爸爸窮爸爸》作者清崎（ Robert Kiyosaki），長年向全球讀者傳授「如何變有錢」的投資理念，近日卻自曝背負高達12億美元（約94.1億港元）債務，主因是投資大量房地產。

「你最好先接受一些教育」

美國《紐約郵報》報道，清崎日前接受Podcast訪問時直言：「所以，我背負12億美元的債務。」但他隨即提醒外界：「你們不應該照我做，對吧？」他表示，自己自1974年起便研究如何運用債務：「如果你要學會使用債務，你最好先接受一些教育。」

不過，12億美元並非代表清崎個人欠下12億美元，他的前妻兼商業夥伴金清崎（Kim Kiyosaki）透露，兩人與合作夥伴共同持有約1,500個公寓單位，相關債務主要附着於房地產資產。