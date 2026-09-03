火牛、發電機成AI熱潮隱形贏家 液冷設備勢為未來趨勢

報道指出，根據管理顧問公司麥健時（McKinsey & Company）估計，至2030年全球資料中心投資規模可能接近7兆美元，但AI資料中心興趣速度，卻面對電網與設備供應等限制。報道引述內地博大數據（BodaData）CEO表示，「業界之外，人們談的是GPU；但在業界內，大家最常問的絕對是發電機和變壓器的交貨時間。」

《路透社》報道，AI熱潮市場焦點雖集中在輝達（NVIDIA）等晶片巨頭，但「隱形贏家」漸漸浮面。隨著AI資料中心耗電量暴增，包括火牛（變壓器）、發電機與先進冷卻設備供應商等迎來訂單潮。

報道表示，變壓器負責將電網高壓電轉換成伺服器、冷卻系統及其他設備能使用的電力，因此成為AI資料中心不可或缺的核心設備。

南韓電器設備龍頭「HD Hyundai Electric」截至6月底，訂單積壓達85億美元，半年增加23%，該公司更表示，現有訂單已涵蓋超過3年產能，部分大型電力設備產能甚至已被提前鎖定。

AI伺服器耗電量為傳統機櫃100倍

此外，報道指出，到2030年底，一個AI伺服器機櫃的耗電量可能超過1.5MW，幾乎是傳統機櫃的100倍，因此液體冷卻技術受到高度關注。美銀預計，到2030年，新建AI資料中心將有約70%採用液冷，遠高於目前約30%。

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