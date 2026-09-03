因材施教 保誠 三計劃培育人才 冀年吸五千理財顧問

被問到近年不少大學生指「畢業即失業」，會否考慮招聘應屆畢業生，蔡川艾表示，非常重視大學生，強調主修科目並非最重要的考量，團隊成員背景多元化更能滿足不同客人的需要。蔡川艾強調，高質量的人才，才是重中之重，近年招募的理財顧問中，約八至九成擁有大學本科學歷，超過45%更具備碩士或以上學位。

為吸納具不同背景的人才，保誠保險首席業務總監蔡川艾近日接受本報訪問時表示，集團主張「因材施教」，為了不同背景人士提供針對性培訓，設有3個不同培訓計劃，涵蓋職場新晉、具銷售經驗的跨界專才以至中高層領袖。擴充團隊數目方面，截至8月底，已招募約3,000名理財顧問，目標今年招募為5,000名。

被問到如何挽留年輕人才時，蔡川艾回應指理財顧問彈性的工作時間，和Z世代所追求的職業自主不謀而合，他希望未來的理財顧問在資訊碎片化年代，擁有知識發掘及自主學習能力。

彈性工作時間吸Z世代

蔡川艾進一步解釋，所謂「因材施教」是按理財顧問的經驗、能力及事業階段，提供針對性的培訓、導師指導及發展機會，培訓分為3個計劃。

「PRUVenture計劃」為職場新晉及跨行業轉職人士而設，為期6個月提供10個單元系統化基礎培訓，配合一對一指導；「PRUVenture全球精英發展計劃」為具管理或銷售經驗的跨界專才而設，屬於為期3年的領袖培訓計劃，聚焦督導、團隊管理及領導能力；「明日星級總監計劃」則為中高層領袖而設，旨在提升人才的策略思維、數據應用及團隊管理能力。