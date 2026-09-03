恒生指數倒跌97點　攜程跌逾5%(更新)

俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位數據， 8月新增職位有3.8萬個，少過市場預期的4.8萬個。降低市場對加息的憂慮，美國長債息從高位回落，美股三大指數反彈。恒指今日（3日）高開171點，報25,482點。大市高開後，升幅曾擴大至226點，高見25,538點後，大市升勢遇阻力，升幅逐步收窄，曾一度倒跌16點，見25,294點，半日微升6點，報25,317點。大市午後沽壓加劇，升幅全部蒸發，曾倒跌150點，低見25,160點，最終倒跌97點，收報25,213點，成交1,970.42億。國指跌64點，報8,385點；科指跌48點，報4,468點。
科技股普遍向下，騰訊（700）跌1.19%，報433元；美團（3690）跌1.4%，報77.65元；京東（9618）跌1.57%，報106.9元；阿里巴巴（9988）跌2.18%，報107.5元；百度（9888）跌0.92%，報91.5元；小米（1810）跌2.21%，報27.44元；快手（1024）跌2.62%，報32.76元；網易（9999）跌2.03%，報183元。
聯想（992）跌0.2%，報30.54元。
大摩在報告中表示，將攜程（9961）2026至2028年收入預測下調1至3%，每股盈測調降2至7%，以及下調其ADR目標價，該股跌5.41%，報325.2元
晶片股方面，中芯國際（981）跌0.29%，報68.05元；華虹宏力（1347）升1.96%，報119.8元。
滙控（005）升0.55%，報163.5元。友邦（1299）升1.71%，報77.3元。
泡泡瑪特（9992）跌0.52%，報153.4元。