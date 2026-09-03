恒生指數倒跌97點　攜程跌逾5%(更新)

俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位數據， 8月新增職位有3.8萬個，少過市場預期的4.8萬個。降低市場對加息的憂慮，美國長債息從高位回落，美股三大指數反彈。恒指今日（3日）高開171點，報25,482點。大市高開後，升幅曾擴大至226點，高見25,538點後，大市升勢遇阻力，升幅逐步收窄，曾一度倒跌16點，見25,294點，半日微升6點，報25,317點。大市午後沽壓加劇，升幅全部蒸發，曾倒跌150點，低見25,160點，最終倒跌97點，收報25,213點，成交1,970.42億。國指跌64點，報8,385點；科指跌48點，報4,468點。