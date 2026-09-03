恒生指數半日微升6點　小米跌3%(更新)

俗稱「小非農」的美國ADP私人企業職位數據， 8月新增職位有3.8萬個，少過市場預期的4.8萬個。降低市場對加息的憂慮，美國長債息從高位回落，美股三大指數反彈。恒指今日（3日）高開171點，報25,482點。大市高開後，升幅曾擴大至226點，高見25,538點後，大市升勢遇阻力，升幅逐步收窄，曾一度倒跌16點，低見25,294點，半日微升6點，報25,317點，成交1,050.13億元。國指跌27點，報8,423點；科指跌25點，報4,491點。

科技股普遍向下，騰訊（700）跌0.14%，報437.6元；美團（3690）跌1.4%，報77.65元；京東（9618）跌1.2%，報107.3元；阿里巴巴（9988）跌1.18%，報108.6元；百度（9888）升0.27%，報92.6元；小米（1810）跌3.07%，報27.2元；快手（1024）跌1.9%，報33元；網易（9999）跌1.55%，報183.9元。