惠康與南韓CJ Foods簽合作協議　引進逾百款美食

惠康指，合作預計帶來逾2,200萬美元銷售額，並大幅拓展惠康及Market Place於多個主要品類的南韓食品選擇，涵蓋日常雜貨、冷藏食品、韓式即食餐點、零食及健康食品等。集團透露，率先於惠康獨家推出的產品包括Bibigo 豆腐及Bibigo泡菜。

DFI零售旗下惠康宣布與南韓最大食品企業CJ Foods達成策略合作，並於首爾舉行簽約儀式，透過雙方合作，惠康將進一步擴展南韓食品產品組合，將分階段引入超過100款南韓食品，為全港顧客帶來更多地道美食。CJ Foods旗下bibigo品牌多款深受歡迎的產品將透過是次合作引入惠康及Market Place。

惠康提及，為慶祝合作正式展開，超過30款CJ Foods產品已加入「係堅價」價格鎖定計劃，讓顧客以穩定且優惠的價格選購優質產品。

DFI零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟表示，惠康一直致力搜羅來自世界各地的優質產品，並以優惠價格回饋顧客。南韓食品近年已成為香港消費者日益重視的產品類別，反映大眾對南韓飲食文化及生活潮流的濃厚興趣。

CJ Foods首席商務及策略總監Teresa Bae表示，是次合作為公司在香港市場發展南韓食品業務奠定重要里程碑。香港作為國際商業樞紐之一，擁有充滿活力及多元化的消費市場。