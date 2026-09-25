無工作經驗CV點寫好？搵好工要靠兩招突圍而出（附Resume教學範例）

Fresh Grad 求職，CV 就是你第一場「面試」。在 AI 篩選、ATS 當道的年代，寫得多不等於寫得中。本篇以實戰角度拆解 Fresh Grad 履歷寫作要點，教你用主動動詞、關鍵字及正確鋪排，避開常見錯誤，就算零工作經驗，都能把技能「sell得合理又到位」，讓 HR 一眼記住你。 每逢畢業旺季，正準備搵工的Fresh Grad一定落足眼力睇定job market，面對工作模式轉變、多了remote、hybrid的職位，AI加速進駐職場，數碼技能變得不能缺少，不少職場新鮮人都要重整旗鼓，想辦法在CV上突圍而出，除了從興趣及個人專長出發、Fresh Grad搵工時除要選擇適合自己發展的起步點外，亦要懂得掌握HR的篩選準則。以下的CV的撰寫貼士幫你搵工寫履歷時去蕪存菁，最大程度地向HR技巧性軟銷自己。

文章由SEEK旗下領先的香港網上求職招聘平台 Jobsdb 提供

Fresh Grad CV 寫作清單Dos and Donts： Dos ✔限制1頁內：將履歷限制在一頁，確保清晰地呈現最相關的信息。

✔度身訂造：根據所申請的職位調整履歷，強調與該職位相關的經驗和技能，切勿以一封CV走天涯。

✔使用動詞強調：在工作經驗項目點中使用有力的動詞，以展示你的主動性。

✔格式一致：使用一致性的字體及font size，不要忽大忽少，副題可用粗體呈現。建議使用Sans serif 字型，如Calibri、Arial、Helvetica或Lato等較大路的字體。

✔仔細校對：準備send出前請再次仔細檢查履歷，避免資料或文法出錯。

想了解更多寫 CV 的常見迷思與實戰技巧，可參考本文深入解析。 2 學歷先定工作經驗先？整理CV內容鋪排及先後次序 為符合一頁紙的設定，建議採用左右兩邊的排版方法，左邊佔20-30%版位，右邊佔70-80%。

3 經驗欠奉都冇問題﹗5大重點營銷個人技能 1. 擺自己上網—Social Media Profile或個人網站 在這個數碼時代，社交媒體在求職與交友方面扮演着關鍵角色。悉心經營個人社交媒體戶口，展示你的教育、技能、成就和事業目標。寫CV時，可將社交媒體 account置於Contact一欄的住址下方。如你正在尋找設計或媒體製作、Web/App development等工作，記得附上個人作品集網址（Portfolio website)， 使用如Wordpress、Wix、Adobe Portfolio、Figma、Behance或HTML5 Flipbook等，展示自己的過往作品。 例子 Contact Mobile：90008000 Email：[email protected] Location：Sheung Wan, Hong Kong LinkedIn: www.linkedin.com/in/Janesosample Website: realjaneso.com

2. 寫好Career Objective軟銷自己 近年在CV置頂的，通常為Career summary 或objective， 建議畢業生採用Career Objective打頭陣，簡單扼要地自我介紹，短短4-5行不超過80字的撮寫中，要包攬自己想申請的職位、與職位匹配的相關技能及軟實力（如溝通協調能力）等。切勿使用一些較誇大自身經驗的字眼如”impactful”、”insightful”等等，原因是作為junior求職者，這些字眼會讓HR覺得你過度自信或自大。 例子 Career Objective A Business Administration graduate seeking a Junior Business Analyst role. Equipped with proficiency in Excel, SQL, and data visualization tools, as well as hands-on experience in market research, data interpretation, and report generation. Demonstrates strong problem-solving abilities and a keen eye for detail. Possesses exceptional communication and teamwork skills, along with adaptability and a strong willingness to learn, to contribute effectively to the success of the organization.

3. 80%關鍵字順利通過ATS系統 現時很多大企業都有用應徵者追蹤系統（Application Tracking System, ATS），ATS系統通常會在履歷進入HR眼瞼之前先進行篩選，所以你的履歷一定要通過這個關鍵字篩選。過關方法很簡單，照單執藥，亦即招聘廣告上的JD有甚麼要求，如要求申請者一定要識某種software，例如IT職位，通常要求識多種程式語言，如果廣告列明求職者要識Java、Python等，或者要具備某些soft skills， 謹記將7-8成技能關鍵字納入CV內容中的Career Objective、Work Experience或Skills欄目，確保自己最大程度吻合招聘者提出的條件。

4. 強調數碼技能 了解你申請的職位對成功突圍尤其關鍵，近年行行都爭相競請數碼人才，建議如有心入行要對症下藥，知道哪種技能是入行關鍵，可為你先拔頭籌。至於一些傳統的軟件技能， 例如Microsoft Office Suite（包括Word、PowerPoint等），除非招聘廣告列明需要精通，否則CV篇幅有限，可不納入技能範疇。 例子 Technical Skills Proficiency in Data Analysis: Excel (pivot tables, data visualization)Data Visualization: TableauBasic Knowledge of Statistical Analysis: R, PythonData Query and Analysis: Proficiency in using SQL for data querying and analysis. 5. 多使用主動動詞 當在競爭激烈的就業市場中，打造一份引人注目的履歷至關重要。為了脫穎而出，在闡述自己的Work experience時，請使用具體的動詞替換一般性動詞（General Verb）。一般性動詞，如「協助」（Assist）、「協作」 （ Coordinate），缺乏影響力和清晰性，雖說經驗欠奉的Fresh Grad未能使用Manage、 Lead、Oversee等搶眼用字，但不妨使用更具體及積極性的主動動詞（Action Verb）字去突顯自己的主動性。

例子

CV可多使用主動動詞

4 零工作經驗怎算好？ 沒有工作經驗的畢業生建議在Career Objective下填上Skills Summary，簡短列出你有甚麼重點技能。 例子 Skills Summary Data Analysis and VisualizationBusiness Statistics and Quantitative AnalysisMarket Research and Consumer BehaviorInformation Systems and Database Management 在原本work experience那欄以課外活動、School projects、上莊活動取代，可強調自己從中學習或使用到的可轉移技能，如Problem-solving、leadership、communication skills。 例子 Academic Projects Market Research Project Conducted comprehensive market research to analyze consumer behaviour and identify potential growth opportunities for a new product launch. Utilized statistical analysis to interpret survey data and present actionable insights. Data Analysis Project Analyzed financial data of a company to identify cost-saving opportunities. Utilized Excel and pivot tables to organize and visualize the data, resulting in a 15% reduction in operational costs Extracurricular Activities Member, Business Analytics Club: Participated in workshops and data analysis competitions, enhancing skills in data visualization and predictive modelling.

Volunteer, Community Data Collection Project: Collaborated with a team to collect and analyze data for a local community development project. Fresh Grad搵工競爭大，因為很多工作都是entry level，加上大家同一時間畢業，一時間湧入職場，百人爭一個位的情況也是常見，所以要脫穎而出，一份中point的CV好緊要。小編建議Fresh Grad在撰寫CV時不要以「寫多好過寫少」為原則，僅記篇幅有限，要精準命中申請職位的要求，讓HR在芸芸CV中更易spot到你。

5、Fresh Grad常見問題 問題1：Fresh Grad 需要為每一份工作準備不同版本的 CV 嗎？會否太花時間？ 需要，但不等於由零開始重寫。建議先準備一份「母版 CV」，再按不同職位微調 Career Objective、Skills 排序及關鍵字比例即可。實務上，每份 CV 只需花 15–20 分鐘調整，就能大幅提升與職位的匹配度，亦更容易通過初步篩選。 問題2：CV 投出後完全沒有回音，通常問題出在哪一個環節？ 未必代表你不合適，更多時候是「曝光不足」或「關鍵字命中率低」。建議檢查三點：是否使用常見職稱（避免自創名稱）、技能是否與招聘廣告用字一致、以及是否按照相關職位度身訂造CV，而非只用template稍作修改。