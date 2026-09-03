德國光學巨頭蔡司：中國在尖端晶片製造設備落後約15年

Frank Rohmund認為，中國在尖端晶片晶片製造設備的研發方面落後，仍需要15年才能研發出EUV光刻機。(蔡司官網圖片)

德國光學公司蔡司（Zeiss）半導體部門負責人Frank Rohmund認為，中國在尖端晶片晶片製造設備的研發方面落後，仍需要15年才能研發出極紫外（EUV）光刻機，形容15年研發出EUV是「合理的假設」（reasonable assumption）。他亦指，中國的進步很難量化。

Frank Rohmund在彭博電視台表示，北京方面數十年來一直在研發這類技術，對於近期中國取得技術進展時，並不感到意外，強調現在需要觀察這些設備的實際能力，又直言「我們仍然遙遙領先」（We are still way ahead）。

早前，有瑞銀分析師在本周指，中國距離開發出國產EUV技術或至少還有10年。